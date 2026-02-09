https://1prime.ru/20260209/ukraina-867307408.html

В Германии сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

В Германии сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине - 09.02.2026

В Германии сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

США хотят скорее завершить конфликт на Украине из-за опасений перед возможной ядерной войной, заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий политолог Йоханнес... | 09.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. США хотят скорее завершить конфликт на Украине из-за опасений перед возможной ядерной войной, заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий политолог Йоханнес Варвик.По его мнению, он должен закончиться уже в этом году."Я думаю, что американцы хотят закончить войну сейчас. Они занимают позицию, согласно которой интересы российской безопасности также должны быть приняты во внимание. Они делают это не из чистого человеколюбия, а потому, что боятся ядерной эскалации, в которую Америка, хочет она того или нет, будет втянута", — сказал он.Варвик добавил, что США под руководством Дональда Трампа следуют в вопросе Украины правильному курсу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.

