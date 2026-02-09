Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине - 09.02.2026
Спецоперация на Украине
В Германии сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
В Германии сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. США хотят скорее завершить конфликт на Украине из-за опасений перед возможной ядерной войной, заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий политолог Йоханнес Варвик.По его мнению, он должен закончиться уже в этом году."Я думаю, что американцы хотят закончить войну сейчас. Они занимают позицию, согласно которой интересы российской безопасности также должны быть приняты во внимание. Они делают это не из чистого человеколюбия, а потому, что боятся ядерной эскалации, в которую Америка, хочет она того или нет, будет втянута", — сказал он.Варвик добавил, что США под руководством Дональда Трампа следуют в вопросе Украины правильному курсу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
украина, дональд трамп, сша, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, США, Киев
09:59 09.02.2026
 
В Германии сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

Политолог Варвик заявил, что США хотят поскорее завершить конфликт на Украине

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. США хотят скорее завершить конфликт на Украине из-за опасений перед возможной ядерной войной, заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий политолог Йоханнес Варвик.

По его мнению, он должен закончиться уже в этом году.
"Я думаю, что американцы хотят закончить войну сейчас. Они занимают позицию, согласно которой интересы российской безопасности также должны быть приняты во внимание. Они делают это не из чистого человеколюбия, а потому, что боятся ядерной эскалации, в которую Америка, хочет она того или нет, будет втянута", — сказал он.

Варвик добавил, что США под руководством Дональда Трампа следуют в вопросе Украины правильному курсу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
