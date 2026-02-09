Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине - 09.02.2026
СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине
СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине - 09.02.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине
Испанская компания Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, закрывает магазины Zara в Днепропетровске, под вопросом работа торговых точек в | 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Испанская компания Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, закрывает магазины Zara в Днепропетровске, под вопросом работа торговых точек в Харькове и Одессе, сообщило украинское радио NV. Как сообщило издание, владелец Zara расторг договоры аренды с торговыми центрами "Мост-Сити" и "Караван" в Днепропетровске. "Модный гигант уходит. Zara окончательно расторгла договоры аренды с ТРЦ Днепра (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.), под вопросом Одесса и Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте NV. Украинское издание "Страна.ua" пишет, что причина закрытия магазинов – убытки, которые несет бизнес из-за нестабильной работы торговых центров и снижения числа покупателей. Корпорация Inditex основана в 1985 году. Помимо Zara, она владеет брендами Bershka, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.
днепропетровск
одесса
харьков
Бизнес, Днепропетровск, Одесса, ХАРЬКОВ, Zara, Inditex, Bershka
СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине

NV: испанская компания Inditex закрыла магазины Zara в Днепропетровске

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Zara
Логотип Zara - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Логотип Zara. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Испанская компания Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, закрывает магазины Zara в Днепропетровске, под вопросом работа торговых точек в Харькове и Одессе, сообщило украинское радио NV.
Как сообщило издание, владелец Zara расторг договоры аренды с торговыми центрами "Мост-Сити" и "Караван" в Днепропетровске.
"Модный гигант уходит. Zara окончательно расторгла договоры аренды с ТРЦ Днепра (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.), под вопросом Одесса и Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте NV.
Украинское издание "Страна.ua" пишет, что причина закрытия магазинов – убытки, которые несет бизнес из-за нестабильной работы торговых центров и снижения числа покупателей.
Корпорация Inditex основана в 1985 году. Помимо Zara, она владеет брендами Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.
 
БизнесДнепропетровскОдессаХАРЬКОВZaraInditexBershka
 
 
Заголовок открываемого материала