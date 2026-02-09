https://1prime.ru/20260209/ukraina-867310121.html
СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине
СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине - 09.02.2026
СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине
Испанская компания Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, закрывает магазины Zara в Днепропетровске, под вопросом работа торговых точек в
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Испанская компания Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, закрывает магазины Zara в Днепропетровске, под вопросом работа торговых точек в Харькове и Одессе, сообщило украинское радио NV. Как сообщило издание, владелец Zara расторг договоры аренды с торговыми центрами "Мост-Сити" и "Караван" в Днепропетровске. "Модный гигант уходит. Zara окончательно расторгла договоры аренды с ТРЦ Днепра (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.), под вопросом Одесса и Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте NV. Украинское издание "Страна.ua" пишет, что причина закрытия магазинов – убытки, которые несет бизнес из-за нестабильной работы торговых центров и снижения числа покупателей. Корпорация Inditex основана в 1985 году. Помимо Zara, она владеет брендами Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.
СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине
NV: испанская компания Inditex закрыла магазины Zara в Днепропетровске