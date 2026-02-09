https://1prime.ru/20260209/ukraina-867310121.html

СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине

СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине - 09.02.2026, ПРАЙМ

СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине

Испанская компания Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, закрывает магазины Zara в Днепропетровске, под вопросом работа торговых точек в | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T11:07+0300

2026-02-09T11:07+0300

2026-02-09T11:07+0300

бизнес

днепропетровск

одесса

харьков

zara

inditex

bershka

https://cdnn.1prime.ru/img/83716/21/837162119_6:0:2676:1502_1920x0_80_0_0_d22d878c7ffda9e788bb58c52614e1e6.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Испанская компания Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, закрывает магазины Zara в Днепропетровске, под вопросом работа торговых точек в Харькове и Одессе, сообщило украинское радио NV. Как сообщило издание, владелец Zara расторг договоры аренды с торговыми центрами "Мост-Сити" и "Караван" в Днепропетровске. "Модный гигант уходит. Zara окончательно расторгла договоры аренды с ТРЦ Днепра (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.), под вопросом Одесса и Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте NV. Украинское издание "Страна.ua" пишет, что причина закрытия магазинов – убытки, которые несет бизнес из-за нестабильной работы торговых центров и снижения числа покупателей. Корпорация Inditex основана в 1985 году. Помимо Zara, она владеет брендами Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.

днепропетровск

одесса

харьков

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, днепропетровск, одесса, харьков, zara, inditex, bershka