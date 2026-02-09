https://1prime.ru/20260209/ukraina-867314261.html

На Западе забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. У Украины во время массированных ударов российской армии было минимальное количество снарядов к Patriot, пишет Financial Times."В прошлом месяце у киевских ВВС было так мало ракет-перехватчиков Pac-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, что их пусковые установки простаивали пустыми, не имея возможности реагировать…" — говорится в публикации.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Новости

