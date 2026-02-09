Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине - 09.02.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. У Украины во время массированных ударов российской армии было минимальное количество снарядов к Patriot, пишет Financial Times."В прошлом месяце у киевских ВВС было так мало ракет-перехватчиков Pac-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, что их пусковые установки простаивали пустыми, не имея возможности реагировать…" — говорится в публикации.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
12:25 09.02.2026
 
На Западе забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине

FT: у Украины во время массированных ударов ВС России не было снарядов к Patriot

Киев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. У Украины во время массированных ударов российской армии было минимальное количество снарядов к Patriot, пишет Financial Times.

"В прошлом месяце у киевских ВВС было так мало ракет-перехватчиков Pac-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, что их пусковые установки простаивали пустыми, не имея возможности реагировать…" — говорится в публикации.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
