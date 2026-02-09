https://1prime.ru/20260209/vengriya-867243197.html

"Не имели права": ЕС оказался на грани раскола из-за России

"Не имели права": ЕС оказался на грани раскола из-за России - 09.02.2026, ПРАЙМ

"Не имели права": ЕС оказался на грани раскола из-за России

Венгрия объявила войну Евросоюзу: будет судиться из-за запрета на импорт российских энергоносителей. Главный аргумент: решение приняли без согласия всех членов... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T07:07+0300

2026-02-09T07:07+0300

2026-02-09T07:07+0300

статья

мировая экономика

венгрия

словакия

брюссель

петер сийярто

ес

газопровод "турецкий поток"

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/11/855857019_0:236:2465:1622_1920x0_80_0_0_bde937be0f0df9ca499482f2ccf684a9.jpg

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Венгрия объявила войну Евросоюзу: будет судиться из-за запрета на импорт российских энергоносителей. Главный аргумент: решение приняли без согласия всех членов ЕС. О перспективах дела — в материале "Прайм".Восстановить справедливость"Мы подали иск в суд Европейского союза с целью оспорить постановление REPowerEU, запрещающее импорт российских энергоносителей. Мы запрашиваем отмену этого постановления", — сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По его словам, импорт топлива можно запретить только санкциями, для чего нужно единогласное одобрение. Постановление же приняли под видом торговых мер, для которых достаточно квалифицированного большинства.Кроме того, в договоре о функционировании ЕС четко прописано: каждое государство может самостоятельно решать, у кого закупать энергию и из каких источников.Наконец, решение Брюсселя нарушает "принцип энергетической солидарности", согласно которому энергоснабжение стран ЕС должно быть надежным.По оценке Сийярто, разбирательство может занять полтора-два года.О намерении обратиться в суд также сообщала Словакия."Мы не можем соглашаться с решениями, которые не отражают реальные возможности отдельных стран", — говорил глава МИД республики Юрай Бланар.По его словам, досрочное прекращение поставок газа из России по контракту с "Газпромом" обойдется Словакии в 11-16 миллиардов евро."Венгрия и Словакия имеют все права оспорить эту норму. Еврокомиссия будет отстаивать свою правоту в суде", — сказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.Есть за что боротьсяВ прошлом году Венгрия получила из России по "Турецкому потоку" рекордные 7,8 миллиарда кубометров газа. Сейчас принимает по 22 миллиона кубометров в день — это тоже рекорд."Без российской нефти и природного газа нельзя гарантировать безопасность энергоснабжения страны и сохранить результаты снижения счетов за коммунальные услуги", — подчеркнул Сийярто.Тогда Венгрии пришлось бы покупать газ на 30% дороже, отметил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш. Это стоило бы стране четырех процентов ВВП.Каковы шансы?Перспективы туманны, поскольку Европа последние несколько лет демонстрирует отход от международного права и тех принципов, которые когда-то объединяли разные страны, говорит заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Чуев."Скорее всего, Венгрия проиграет, но это станет очередным шагом по дискредитации и разрушению ЕС", — полагает эксперт.Европейская бюрократия ведет ЕС к распаду. Венгрия, Словакия, Чехия крайне недовольны тем, что игнорируются их национальные интересы, подчеркивает Чуев.Позиция Будапешта небезнадежна, считает преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон Палюлин."Если говорить о первом аргументе (правовая природа запрета), то потребуется доказать, что основная цель акта ЕС — не регулировать внутренний рынок или торговлю, а наложить ограничения на третью страну в качестве одной из мер санкционного режима", — поясняет он.Хотя формальное нарушение процедуры голосования налицо, суд может счесть, что институты ЕС действовали в рамках своей дискреции и выбирали адекватное правовое основание, чтобы достичь целей энергетической безопасности и приоритета возобновляемых источников энергии, добавляет эксперт.Что касается второго аргумента (страна выбирает поставщиков), то тут надо доказать, что запрет на импорт из конкретной страны — непропорциональное вмешательство в энергетический суверенитет и не оставляет иных реальных возможностей для обеспечения своих потребностей, продолжает Палюлин.Учитывая длительный переходный период (полный запрет на импорт газа наступает в 2027-м), у ЕС есть весомый контраргумент о предоставлении времени для адаптации.Принцип энергетической солидарности относительно нов для судебной практики. Его нарушение Венгрия обосновывает тем, что запрет лишает страну доступа к надежным и дешевым российским энергоносителям, угрожая безопасности поставок и программе льготных тарифов для населения."Однако суд ЕС может интерпретировать солидарность не как сохранение статус-кво в поставках, а как обязанность в целом принимать коллективные меры для диверсификации источников и снижения стратегических рисков для всего ЕС", — указывает эксперт.И добавляет: доказать конкретный и серьезный ущерб, который не может быть смягчен мерами Брюсселя, критически важно для венгерской стороны.В том, что у Венгрии и Словакии есть шанс выиграть дело, уверен и эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."Это откровенный саботаж правил Евросоюза, умышленное нарушение процедур и прочее. Но Брюссель, конечно, этого не признает", — отмечает он.Пойдут на уступкиПалюлин убежден: даже частичная победа (например, если суд признает нарушение процедуры, но не отменит запрет целиком) откроет пространство для политических переговоров.По его словам, Брюссель, стремясь избежать дальнейшего раскола и получить поддержку Венгрии по другим чувствительным вопросам, может пойти на уступки."Например, целевое финансирование модернизации венгерской энергоинфраструктуры, что станет еще одним ударом по европейским налогоплательщикам. Либо временные исключения или особые условия для выполнения запрета, особенно в части долгосрочных контрактов — это продемонстрирует слабость ЕС в проведении согласованной политики", — говорит эксперт.Поддержка премьер-министра Словакии Роберта Фицо, безусловно, усиливает позиции Будапешта.

https://1prime.ru/20260206/gaz-867237678.html

https://1prime.ru/20260127/orban--866947208.html

венгрия

словакия

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, венгрия, словакия, брюссель, петер сийярто, ес, газопровод "турецкий поток", газ