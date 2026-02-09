https://1prime.ru/20260209/yuan-867318611.html

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,2 рубля

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале недели умеренно повышается - в район 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.30 мск повышается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,19 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,10-11,20 рубля. С учётом комплекса факторов, сохраняется курсовой прогноз на февраль: 10,8-11,5 рубля за юань и 75-80 рублей за доллар, считает Денис Попов из ПСБ. "На предстоящей неделе видим риск дальнейшего поступательного смещения котировок в верхнюю часть указанных диапазонов", - добавляет он. Пока не стоит говорить о формировании тренда к ослаблению рубля, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Поддерживать российскую валюту будут ожидания сохранения сверхжесткой денежно-кредитной политики", - добавляет он.

