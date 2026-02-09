Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,2 рубля - 09.02.2026
Китайский юань
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,2 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,2 рубля - 09.02.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,2 рубля
Курс китайской валюты в начале недели умеренно повышается - в район 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T13:46+0300
2026-02-09T14:10+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале недели умеренно повышается - в район 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.30 мск повышается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,19 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,10-11,20 рубля. С учётом комплекса факторов, сохраняется курсовой прогноз на февраль: 10,8-11,5 рубля за юань и 75-80 рублей за доллар, считает Денис Попов из ПСБ. "На предстоящей неделе видим риск дальнейшего поступательного смещения котировок в верхнюю часть указанных диапазонов", - добавляет он. Пока не стоит говорить о формировании тренда к ослаблению рубля, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Поддерживать российскую валюту будут ожидания сохранения сверхжесткой денежно-кредитной политики", - добавляет он.
2026
13:46 09.02.2026 (обновлено: 14:10 09.02.2026)
 
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,2 рубля

Курс юаня на Мосбирже в начале недели вырос до 11,2 рубля

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале недели умеренно повышается - в район 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.30 мск повышается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,19 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,10-11,20 рубля.
С учётом комплекса факторов, сохраняется курсовой прогноз на февраль: 10,8-11,5 рубля за юань и 75-80 рублей за доллар, считает Денис Попов из ПСБ. "На предстоящей неделе видим риск дальнейшего поступательного смещения котировок в верхнюю часть указанных диапазонов", - добавляет он.
Пока не стоит говорить о формировании тренда к ослаблению рубля, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Поддерживать российскую валюту будут ожидания сохранения сверхжесткой денежно-кредитной политики", - добавляет он.
 
