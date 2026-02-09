Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На этом закончится все". Запад заранее признал свое поражение от России - 09.02.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции
"На этом закончится все". Запад заранее признал свое поражение от России
"На этом закончится все". Запад заранее признал свое поражение от России
2026-02-09T07:41+0300
2026-02-09T07:41+0300
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Западным государствам необходимо вложить значительные средства в свой военно-промышленный сектор, чтобы сравняться с Россией, так оценил ситуацию в эфире YouTube-канала профессор Массачусетского университета Ричард Вольф."США сейчас обнаруживают, что их военные возможности ограничены, потому что они позволили своей производственной базе уехать за границу. У них есть технологии, но нет производства. &lt;…&gt; В какой-то момент в ходе конфликта на Украине на Западе закончились артиллерийские снаряды. У Европы их больше не осталось, а американцы израсходовали столько, что предпочли приберечь остатки. &lt;…&gt; И говорили, что необходим примерно год, чтобы нарастить выпуск до нужного уровня. &lt;…&gt; И ситуация не сильно меняется", — заявил профессор.В то же время он отметил, что Западу придется приложить огромные усилия, чтобы достичь паритета с Россией в сфере оборонного производства."Россия не позволила своей промышленности исчезнуть. &lt;…&gt; Она сохранила большую ее часть, особенно ту, что питает ее военную мощь. &lt;…&gt; Урок здесь очевиден. &lt;…&gt; Европейцам придется тратить огромные средства. &lt;…&gt; Им придется вкладывать огромные деньги в армию, в технологии — и я даже не начал говорить о восстановлении промышленного сектора. &lt;…&gt; И на этом закончится все остальное, что они собираются делать", — объяснил Вольф.По данным Министерства обороны, российские войска за последние сутки взяли под контроль населенные пункты Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автотехники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 танков. Вместе с тем российские ПВО сбили 42 беспилотника.
07:41 09.02.2026
 
"На этом закончится все". Запад заранее признал свое поражение от России

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Пуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Западным государствам необходимо вложить значительные средства в свой военно-промышленный сектор, чтобы сравняться с Россией, так оценил ситуацию в эфире YouTube-канала профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
"США сейчас обнаруживают, что их военные возможности ограничены, потому что они позволили своей производственной базе уехать за границу. У них есть технологии, но нет производства. <…> В какой-то момент в ходе конфликта на Украине на Западе закончились артиллерийские снаряды. У Европы их больше не осталось, а американцы израсходовали столько, что предпочли приберечь остатки. <…> И говорили, что необходим примерно год, чтобы нарастить выпуск до нужного уровня. <…> И ситуация не сильно меняется", — заявил профессор.
В то же время он отметил, что Западу придется приложить огромные усилия, чтобы достичь паритета с Россией в сфере оборонного производства.
"Россия не позволила своей промышленности исчезнуть. <…> Она сохранила большую ее часть, особенно ту, что питает ее военную мощь. <…> Урок здесь очевиден. <…> Европейцам придется тратить огромные средства. <…> Им придется вкладывать огромные деньги в армию, в технологии — и я даже не начал говорить о восстановлении промышленного сектора. <…> И на этом закончится все остальное, что они собираются делать", — объяснил Вольф.
По данным Министерства обороны, российские войска за последние сутки взяли под контроль населенные пункты Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автотехники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 танков. Вместе с тем российские ПВО сбили 42 беспилотника.
