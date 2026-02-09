https://1prime.ru/20260209/zapad-867305181.html
"На этом закончится все". Запад заранее признал свое поражение от России
"На этом закончится все". Запад заранее признал свое поражение от России - 09.02.2026, ПРАЙМ
"На этом закончится все". Запад заранее признал свое поражение от России
Западным государствам необходимо вложить значительные средства в свой военно-промышленный сектор, чтобы сравняться с Россией, так оценил ситуацию в эфире... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T07:41+0300
2026-02-09T07:41+0300
2026-02-09T07:41+0300
спецоперация на украине
запад
украина
европа
всу
впк
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Западным государствам необходимо вложить значительные средства в свой военно-промышленный сектор, чтобы сравняться с Россией, так оценил ситуацию в эфире YouTube-канала профессор Массачусетского университета Ричард Вольф."США сейчас обнаруживают, что их военные возможности ограничены, потому что они позволили своей производственной базе уехать за границу. У них есть технологии, но нет производства. <…> В какой-то момент в ходе конфликта на Украине на Западе закончились артиллерийские снаряды. У Европы их больше не осталось, а американцы израсходовали столько, что предпочли приберечь остатки. <…> И говорили, что необходим примерно год, чтобы нарастить выпуск до нужного уровня. <…> И ситуация не сильно меняется", — заявил профессор.В то же время он отметил, что Западу придется приложить огромные усилия, чтобы достичь паритета с Россией в сфере оборонного производства."Россия не позволила своей промышленности исчезнуть. <…> Она сохранила большую ее часть, особенно ту, что питает ее военную мощь. <…> Урок здесь очевиден. <…> Европейцам придется тратить огромные средства. <…> Им придется вкладывать огромные деньги в армию, в технологии — и я даже не начал говорить о восстановлении промышленного сектора. <…> И на этом закончится все остальное, что они собираются делать", — объяснил Вольф.По данным Министерства обороны, российские войска за последние сутки взяли под контроль населенные пункты Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автотехники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 танков. Вместе с тем российские ПВО сбили 42 беспилотника.
https://1prime.ru/20260113/sobytiya-866448790.html
запад
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина, европа, всу, впк, россия
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, ЕВРОПА, ВСУ, ВПК, РОССИЯ
"На этом закончится все". Запад заранее признал свое поражение от России
Профессор Вольф: для паритета с РФ Запад должен вложить в ВПК огромные деньги
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ.
Западным государствам необходимо вложить значительные средства в свой военно-промышленный сектор, чтобы сравняться с Россией, так оценил ситуацию в эфире YouTube-канала
профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
"США сейчас обнаруживают, что их военные возможности ограничены, потому что они позволили своей производственной базе уехать за границу. У них есть технологии, но нет производства. <…> В какой-то момент в ходе конфликта на Украине на Западе закончились артиллерийские снаряды. У Европы их больше не осталось, а американцы израсходовали столько, что предпочли приберечь остатки. <…> И говорили, что необходим примерно год, чтобы нарастить выпуск до нужного уровня. <…> И ситуация не сильно меняется", — заявил профессор.
В то же время он отметил, что Западу придется приложить огромные усилия, чтобы достичь паритета с Россией в сфере оборонного производства.
"Россия не позволила своей промышленности исчезнуть. <…> Она сохранила большую ее часть, особенно ту, что питает ее военную мощь. <…> Урок здесь очевиден. <…> Европейцам придется тратить огромные средства. <…> Им придется вкладывать огромные деньги в армию, в технологии — и я даже не начал говорить о восстановлении промышленного сектора. <…> И на этом закончится все остальное, что они собираются делать", — объяснил Вольф.
По данным Министерства обороны, российские войска за последние сутки взяли под контроль населенные пункты Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автотехники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 танков. Вместе с тем российские ПВО сбили 42 беспилотника.
На Западе запаниковали из-за событий на Украине