"Гнев растет": на Украине рассказали, кто наконец снесет Зеленского

2026-02-09T07:14+0300

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Киевское руководство фактически развязало конфликт с женщинами, которые выступают против отправки украинцев на фронт. Из-за своей значительной роли, они могут оказать влияние на власть Владимира Зеленского, написала украинский историк Марта Гавришко в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung."Женщины на Украине стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, широко известной как "бусификация". <…> Предположение о том, что мужчины-военнослужащие, занимающиеся призывом украинцев на службу, будут колебаться, прежде чем применить насилие против женщин-протестующих, все чаще оказывается опасным заблуждением. Военнослужащие прибегают не только к словесным оскорблениям, но и к физическому насилию в отношении женщин, сопротивляющихся призыву", — отмечается в материале.Касаясь жестоких методов киевского руководства, автор приводит примеры, такие как расстрел двух женщин семидесяти лет, пытавшихся защитить жителя села Новые Червища от призыва, а также публикацию личных данных украинок, выступающих против отправки мужчин на фронт, что ведет к принуждению их к извинениям. Такое отношение к наиболее незащищенным группам, по мнению Гавришко, может угрожать всей системе власти Зеленского."По мере того, как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского, который инициировал эту жестокую практику", — добавляет она.Киевская власть столкнулась с дефицитом личного состава, а сила, применяемая службами ТЦК к мобилизуемым гражданам, вызывает скандалы и протесты. В интернете широко распространяются видеоролики с принудительной мобилизацией в ВСУ, где представители военкоматов забирают мужчин в фургонах, применяя при этом насилие. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее отмечал, что нарушения со стороны сотрудников ТЦК на Украине стали распространенным явлением.

всу, украина, владимир зеленский, общество , мировая экономика