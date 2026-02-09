"Вот и все": в США раскрыли последствия выходки Зеленского с Россией
Подполковник Дэвис: попытки Зеленского атаковать Россию обернулись поражением для Киева
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Военные провокации, инициированные Владимиром Зеленским для повышения репутации ВСУ, привели к мощному ответу со стороны России, что фактически парализовало функционирование украинского государства и привело к поражению Киева, заявил в эфире YouTube-канала отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Итак, Зеленский дразнил русского медведя и наносил удары по его инфраструктуре, что вызвало ответ в виде гораздо более серьезных ударов (России. — Прим. ред.). И теперь у украинцев нет возможности защититься от этого. Они почти потеряли свои энергетические и тепловые мощности, а это значит, что им становится очень трудно элементарно вести хозяйство и государственные дела, не говоря уже о поддержке военных усилий в тылу и зоне боевых действий. Мы также видим, что это оказывает влияние и на линию фронта", — рассказал военный.
По мнению Дэвиса, этот просчет украинского руководства окончательно предопределил исход специальной военной операции России.
"И единственный вопрос, который до сих пор остается открытым, — насколько серьезным будет поражение, насколько большими будут потери для украинской стороны. Вот и все", — подытожил Дэвис.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска систематически наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: энергетике, оборонной промышленности, военным управлениям и связи.
Также представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не атакует жилые дома и социальные объекты.