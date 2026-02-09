https://1prime.ru/20260209/zelenskiy-867320092.html

"Лучшие в мире". Зеленский раскрыл, что скоро получит Украина

Украина имеет на сегодня договоренности о поставках на Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale", — заявил он.

спецоперация на украине

украина

запад

владимир зеленский

всу

нато

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский похвастался планируемой передачей Украине французских и шведских боевых самолетов. Его цитирует РБК-Украина."Украина имеет на сегодня договоренности о поставках на Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale", — заявил он.При этом глава киевского режима назвал их "лучшими в мире", но сразу же опомнился и добавил, что у ВСУ есть и американские F-16.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

запад

2026

украина, запад, владимир зеленский, всу, нато