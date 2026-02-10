Российский рынок акций перешел к росту

https://1prime.ru/20260210/aktsii-867348862.html

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к повышению и в основную торговую сессию прибавляет около 0,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.58 мск повышается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 2 728,17 пункта. С утра основной индекс опускался теми же скромными темпами, а максимально он опускался до 2 721,67 пункта. Последние корпоративные отчёты вернули оптимизм на российский фондовый рынок несмотря на депрессивный макроэкономический и внешнеполитический фон, рассуждает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Растут цены акций Сбербанка (+0,6%) на хорошем январском отчёте, ВТБ (+1,5%) - в ожидании отчётности по МСФО и объявлений по дивидендам, "Позитива" (+0,3%) - на росте отгрузок за 2025 год на 40% и возвращении компании к прибыльности", - добавляет он. Снижаются в цене акции "Хэдхантера" (-1,5%), ЮГК (-1,3%), "Циана" (-1%). Индекс Мосбиржи накануне входил в зону сильной поддержки 2700-2720 пунктов, от которой во вторник он отталкивается вверх, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Мы пока не видим поводов для пробоя вниз этой поддержки. Впрочем, и на серьезный отскок не рассчитываем", - добавляет он. Рынок акций продолжит находиться в ожидании новостных триггеров, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Отметим, что рынок уже выглядит несколько перепроданным, что может помочь индексу Мосбиржи попытаться найти опору в районе 2700 пунктов, у нижней границы диапазона, в котором индикатор находится вот уже два месяца", - заключает он.

