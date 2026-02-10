Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к росту - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/aktsii-867348862.html
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций перешел к росту - 10.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций перешел к повышению и в основную торговую сессию прибавляет около 0,1%, следует из данных Московской биржи. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T13:30+0300
2026-02-10T13:30+0300
рынок
торги
акции
сергей суверов
евгений локтюхов
мосбиржа
ук арикапитал
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к повышению и в основную торговую сессию прибавляет около 0,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.58 мск повышается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 2 728,17 пункта. С утра основной индекс опускался теми же скромными темпами, а максимально он опускался до 2 721,67 пункта. Последние корпоративные отчёты вернули оптимизм на российский фондовый рынок несмотря на депрессивный макроэкономический и внешнеполитический фон, рассуждает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Растут цены акций Сбербанка (+0,6%) на хорошем январском отчёте, ВТБ (+1,5%) - в ожидании отчётности по МСФО и объявлений по дивидендам, "Позитива" (+0,3%) - на росте отгрузок за 2025 год на 40% и возвращении компании к прибыльности", - добавляет он. Снижаются в цене акции "Хэдхантера" (-1,5%), ЮГК (-1,3%), "Циана" (-1%). Индекс Мосбиржи накануне входил в зону сильной поддержки 2700-2720 пунктов, от которой во вторник он отталкивается вверх, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Мы пока не видим поводов для пробоя вниз этой поддержки. Впрочем, и на серьезный отскок не рассчитываем", - добавляет он. Рынок акций продолжит находиться в ожидании новостных триггеров, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Отметим, что рынок уже выглядит несколько перепроданным, что может помочь индексу Мосбиржи попытаться найти опору в районе 2700 пунктов, у нижней границы диапазона, в котором индикатор находится вот уже два месяца", - заключает он.
https://1prime.ru/20260210/blumberg-867346923.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сергей суверов, евгений локтюхов, мосбиржа, ук арикапитал, сбербанк
Рынок, Торги, Акции, Сергей Суверов, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, УК Арикапитал, Сбербанк
13:30 10.02.2026
 
Российский рынок акций перешел к росту

Российский рынок акций в основную торговую сессию прибавил около 0,1%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к повышению и в основную торговую сессию прибавляет около 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.58 мск повышается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 2 728,17 пункта.
С утра основной индекс опускался теми же скромными темпами, а максимально он опускался до 2 721,67 пункта.
Последние корпоративные отчёты вернули оптимизм на российский фондовый рынок несмотря на депрессивный макроэкономический и внешнеполитический фон, рассуждает Сергей Суверов из УК "Арикапитал".
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Цены на нефть снижаются
11:53
"Растут цены акций Сбербанка (+0,6%) на хорошем январском отчёте, ВТБ (+1,5%) - в ожидании отчётности по МСФО и объявлений по дивидендам, "Позитива" (+0,3%) - на росте отгрузок за 2025 год на 40% и возвращении компании к прибыльности", - добавляет он.
Снижаются в цене акции "Хэдхантера" (-1,5%), ЮГК (-1,3%), "Циана" (-1%).
Индекс Мосбиржи накануне входил в зону сильной поддержки 2700-2720 пунктов, от которой во вторник он отталкивается вверх, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Мы пока не видим поводов для пробоя вниз этой поддержки. Впрочем, и на серьезный отскок не рассчитываем", - добавляет он.
Рынок акций продолжит находиться в ожидании новостных триггеров, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Отметим, что рынок уже выглядит несколько перепроданным, что может помочь индексу Мосбиржи попытаться найти опору в районе 2700 пунктов, у нижней границы диапазона, в котором индикатор находится вот уже два месяца", - заключает он.
 
РынокТоргиАкцииСергей СуверовЕвгений ЛоктюховМосбиржаУК АрикапиталСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала