02:02 10.02.2026
 
"Переплатят миллион". Какой кредит выгоднее для покупки авто в 2026 году

Колбасина: переплата при покупке авто за потребкредит может достичь 950 тыс руб

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Покупатели автомобилей в 2026 году оказались перед жестким выбором: взять целевой автокредит с обременением или "свободный" потребительский заём. Что сейчас выгоднее, агентству "Прайм" рассказала финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Наталья Колбасина.
По прогнозам экспертов, в 2026 году средняя ставка по новым потребительским кредитам будет находиться в диапазоне 22–26% годовых. Но для клиентов без зарплатного проекта или с высокой долговой нагрузкой полная стоимость кредита может легко превысить 30% годовых.
По автокредитам ставки ниже. В 2026 году рыночные ставки по автокредитам будут находиться в диапазоне 17–22% годовых. По данным Frank RG, средняя ставка по автокредитам на новые автомобили в январе 2026 года - 11,4%, на машины с пробегом -около 22,6%. По отдельным акциям банков и автопроизводителей ставки опускаются значительно ниже рыночных — до 3,9–8,9% годовых, причем часть процентов доплачивает производитель или дилер за счет дисконта.
При этом банки ужесточают условия кредитования и требования к заемщикам, в том числе в части предельно допустимой долговой нагрузки.
"Однако автокредит все же выгоднее. Разрыв в ставках для нового авто достигает 14,6 процентных пунктов. При сумме займа в 2 миллиона рублей на пять лет это превращается в переплату до 950 тысяч рублей — в зависимости от конкретных условий", - объяснила Наталья Колбасина.
Причина проста: автокредит — залоговый продукт. Банк получает машину в обеспечение, его риски ниже, поэтому и ставка ниже. Потребительский кредит — беззалоговый. Банк закладывает в ставку вероятность невозврата, и заемщик платит за это своими деньгами.
Эксперт назвала несколько причин, по которым граждане до сих пор берут потребкредиты на авто. "Первая – иллюзия контроля. Нам кажется, что, если ПТС у нас, мы хозяева положения. Можно продать машину завтра, подарить, не спрашивать разрешения банка. За это ощущение "свободы маневра" люди готовы переплачивать сотни тысяч рублей. Парадокс в том, что при автокредите вы точно так же пользуетесь машиной — просто с ограничением на регистрационные действия до погашения долга", – отметила она.
Вторая – нежелание платить обязательную для автокредита страховку КАСКО. "Однако ездить на машине за 2–3 миллиона без страховки — это не экономия, а финансовый риск. Одно серьезное ДТП или угон — и вы остаетесь с долгом, но без машины. Автокредит здесь работает как "финансовый корсет": заставляет защищать актив. И даже с учетом стоимости полиса переплата по автокредиту все равно ниже, чем проценты по "потребу". Поэтому рассматривайте необходимость КАСКО не как кабалу, а как инструмент защиты вашего финансового здоровья", - призывает эксперт.
Третья причина – простота оформления. Потребкредит можно получить онлайн, без визита к дилеру и оценки автомобиля. Это путь наименьшего сопротивления. Но удобство оформления — не повод терять свои деньги.
При этом есть два сценария, где "потреб" имеет смысл:
  • Покупка возрастного авто у частника. Банки неохотно кредитуют машины старше 7–10 лет или дают заградительные ставки.
  • Короткий горизонт владения. Если вы планируете закрыть долг за 3–6 месяцев или быстро перепродать машину, разница в ставках не успеет накопиться, а отсутствие залога ускорит сделку.
 
