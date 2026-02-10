https://1prime.ru/20260210/avto-867317895.html
"Переплатят миллион". Какой кредит выгоднее для покупки авто в 2026 году
2026-02-10T02:02+0300
2026-02-10T02:02+0300
2026-02-10T02:02+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76506/47/765064770_0:26:1401:814_1920x0_80_0_0_912b3e8eb2483d88b260e6a3192b677a.jpg
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Покупатели автомобилей в 2026 году оказались перед жестким выбором: взять целевой автокредит с обременением или "свободный" потребительский заём. Что сейчас выгоднее, агентству "Прайм" рассказала финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Наталья Колбасина.По прогнозам экспертов, в 2026 году средняя ставка по новым потребительским кредитам будет находиться в диапазоне 22–26% годовых. Но для клиентов без зарплатного проекта или с высокой долговой нагрузкой полная стоимость кредита может легко превысить 30% годовых.По автокредитам ставки ниже. В 2026 году рыночные ставки по автокредитам будут находиться в диапазоне 17–22% годовых. По данным Frank RG, средняя ставка по автокредитам на новые автомобили в январе 2026 года - 11,4%, на машины с пробегом -около 22,6%. По отдельным акциям банков и автопроизводителей ставки опускаются значительно ниже рыночных — до 3,9–8,9% годовых, причем часть процентов доплачивает производитель или дилер за счет дисконта.При этом банки ужесточают условия кредитования и требования к заемщикам, в том числе в части предельно допустимой долговой нагрузки."Однако автокредит все же выгоднее. Разрыв в ставках для нового авто достигает 14,6 процентных пунктов. При сумме займа в 2 миллиона рублей на пять лет это превращается в переплату до 950 тысяч рублей — в зависимости от конкретных условий", - объяснила Наталья Колбасина.Причина проста: автокредит — залоговый продукт. Банк получает машину в обеспечение, его риски ниже, поэтому и ставка ниже. Потребительский кредит — беззалоговый. Банк закладывает в ставку вероятность невозврата, и заемщик платит за это своими деньгами.Эксперт назвала несколько причин, по которым граждане до сих пор берут потребкредиты на авто. "Первая – иллюзия контроля. Нам кажется, что, если ПТС у нас, мы хозяева положения. Можно продать машину завтра, подарить, не спрашивать разрешения банка. За это ощущение "свободы маневра" люди готовы переплачивать сотни тысяч рублей. Парадокс в том, что при автокредите вы точно так же пользуетесь машиной — просто с ограничением на регистрационные действия до погашения долга", – отметила она.Вторая – нежелание платить обязательную для автокредита страховку КАСКО. "Однако ездить на машине за 2–3 миллиона без страховки — это не экономия, а финансовый риск. Одно серьезное ДТП или угон — и вы остаетесь с долгом, но без машины. Автокредит здесь работает как "финансовый корсет": заставляет защищать актив. И даже с учетом стоимости полиса переплата по автокредиту все равно ниже, чем проценты по "потребу". Поэтому рассматривайте необходимость КАСКО не как кабалу, а как инструмент защиты вашего финансового здоровья", - призывает эксперт.Третья причина – простота оформления. Потребкредит можно получить онлайн, без визита к дилеру и оценки автомобиля. Это путь наименьшего сопротивления. Но удобство оформления — не повод терять свои деньги.При этом есть два сценария, где "потреб" имеет смысл:
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76506/47/765064770_59:0:1314:941_1920x0_80_0_0_50e203acff128790e577ff075a470db9.jpg
