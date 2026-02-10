https://1prime.ru/20260210/avto-867317895.html

"Переплатят миллион". Какой кредит выгоднее для покупки авто в 2026 году

"Переплатят миллион". Какой кредит выгоднее для покупки авто в 2026 году - 10.02.2026, ПРАЙМ

"Переплатят миллион". Какой кредит выгоднее для покупки авто в 2026 году

Покупатели автомобилей в 2026 году оказались перед жестким выбором: взять целевой автокредит с обременением или "свободный" потребительский заём. Что сейчас... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T02:02+0300

2026-02-10T02:02+0300

2026-02-10T02:02+0300

авто

бизнес

финансы

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/76506/47/765064770_0:26:1401:814_1920x0_80_0_0_912b3e8eb2483d88b260e6a3192b677a.jpg

МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Покупатели автомобилей в 2026 году оказались перед жестким выбором: взять целевой автокредит с обременением или "свободный" потребительский заём. Что сейчас выгоднее, агентству "Прайм" рассказала финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Наталья Колбасина.По прогнозам экспертов, в 2026 году средняя ставка по новым потребительским кредитам будет находиться в диапазоне 22–26% годовых. Но для клиентов без зарплатного проекта или с высокой долговой нагрузкой полная стоимость кредита может легко превысить 30% годовых.По автокредитам ставки ниже. В 2026 году рыночные ставки по автокредитам будут находиться в диапазоне 17–22% годовых. По данным Frank RG, средняя ставка по автокредитам на новые автомобили в январе 2026 года - 11,4%, на машины с пробегом -около 22,6%. По отдельным акциям банков и автопроизводителей ставки опускаются значительно ниже рыночных — до 3,9–8,9% годовых, причем часть процентов доплачивает производитель или дилер за счет дисконта.При этом банки ужесточают условия кредитования и требования к заемщикам, в том числе в части предельно допустимой долговой нагрузки."Однако автокредит все же выгоднее. Разрыв в ставках для нового авто достигает 14,6 процентных пунктов. При сумме займа в 2 миллиона рублей на пять лет это превращается в переплату до 950 тысяч рублей — в зависимости от конкретных условий", - объяснила Наталья Колбасина.Причина проста: автокредит — залоговый продукт. Банк получает машину в обеспечение, его риски ниже, поэтому и ставка ниже. Потребительский кредит — беззалоговый. Банк закладывает в ставку вероятность невозврата, и заемщик платит за это своими деньгами.Эксперт назвала несколько причин, по которым граждане до сих пор берут потребкредиты на авто. "Первая – иллюзия контроля. Нам кажется, что, если ПТС у нас, мы хозяева положения. Можно продать машину завтра, подарить, не спрашивать разрешения банка. За это ощущение "свободы маневра" люди готовы переплачивать сотни тысяч рублей. Парадокс в том, что при автокредите вы точно так же пользуетесь машиной — просто с ограничением на регистрационные действия до погашения долга", – отметила она.Вторая – нежелание платить обязательную для автокредита страховку КАСКО. "Однако ездить на машине за 2–3 миллиона без страховки — это не экономия, а финансовый риск. Одно серьезное ДТП или угон — и вы остаетесь с долгом, но без машины. Автокредит здесь работает как "финансовый корсет": заставляет защищать актив. И даже с учетом стоимости полиса переплата по автокредиту все равно ниже, чем проценты по "потребу". Поэтому рассматривайте необходимость КАСКО не как кабалу, а как инструмент защиты вашего финансового здоровья", - призывает эксперт.Третья причина – простота оформления. Потребкредит можно получить онлайн, без визита к дилеру и оценки автомобиля. Это путь наименьшего сопротивления. Но удобство оформления — не повод терять свои деньги.При этом есть два сценария, где "потреб" имеет смысл:

https://1prime.ru/20250608/moshennik-858302201.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес, финансы, минфин