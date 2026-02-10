https://1prime.ru/20260210/blumberg-867346923.html

Цены на нефть снижаются

Цены на нефть во вторник утром снова снижаются за счёт новостей о переговорах представителей США и Ирана

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник утром снова снижаются за счёт новостей о переговорах представителей США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.29 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,17% относительно предыдущего закрытия, до 68,92 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 64,22 доллара. В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. А в понедельник осведомленный иранский источник передал РИА Новости, что переговоры прошли позитивно, учитывая "высокий уровень недоверия между Ираном и США". "И Вашингтон, и Тегеран, судя по всему, дали позитивную оценку переговорам в Омане, дав понять, что дальнейшие обсуждения, вероятно, состоятся", - цитирует агентство Блумберг слова аналитиков RBC Capital Markets LLC.

