https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867357647.html
Британия исключила из-под санкций болгарские дочки "Лукойла" до августа
Британия исключила из-под санкций болгарские дочки "Лукойла" до августа - 10.02.2026, ПРАЙМ
Британия исключила из-под санкций болгарские дочки "Лукойла" до августа
Британия продлила до августа исключения из санкций для болгарских дочерних компаний "Лукойла", следует из уведомления британского минфина. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T19:12+0300
2026-02-10T19:12+0300
2026-02-10T19:12+0300
великобритания
лукойл
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
ЛОНДОН, 10 фев - ПРАЙМ. Британия продлила до августа исключения из санкций для болгарских дочерних компаний "Лукойла", следует из уведомления британского минфина. В ноябре Великобритания выдала временную лицензию на операции в стране болгарских предприятий "Лукойла" после введения санкций против компании. Лицензию получили компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD, компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bunker Bulgaria EOOD. Лицензия вступила в силу с 14 ноября 2025 года. Изначально ее срок истекал 14 февраля 2026 года, теперь лицензия продлена до 13 августа.
https://1prime.ru/20260129/lukoyl-867023676.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_569dbfa048980241638a2730ce042ad9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, лукойл, мировая экономика
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Лукойл, Мировая экономика
Британия исключила из-под санкций болгарские дочки "Лукойла" до августа
Британия продлила до августа исключения из санкций для дочерних компаний "Лукойла"