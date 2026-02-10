Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия исключила из-под санкций болгарские дочки "Лукойла" до августа - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867357647.html
Британия исключила из-под санкций болгарские дочки "Лукойла" до августа
Британия исключила из-под санкций болгарские дочки "Лукойла" до августа - 10.02.2026, ПРАЙМ
Британия исключила из-под санкций болгарские дочки "Лукойла" до августа
Британия продлила до августа исключения из санкций для болгарских дочерних компаний "Лукойла", следует из уведомления британского минфина. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T19:12+0300
2026-02-10T19:12+0300
великобритания
лукойл
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
ЛОНДОН, 10 фев - ПРАЙМ. Британия продлила до августа исключения из санкций для болгарских дочерних компаний "Лукойла", следует из уведомления британского минфина. В ноябре Великобритания выдала временную лицензию на операции в стране болгарских предприятий "Лукойла" после введения санкций против компании. Лицензию получили компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD, компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bunker Bulgaria EOOD. Лицензия вступила в силу с 14 ноября 2025 года. Изначально ее срок истекал 14 февраля 2026 года, теперь лицензия продлена до 13 августа.
https://1prime.ru/20260129/lukoyl-867023676.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_569dbfa048980241638a2730ce042ad9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, лукойл, мировая экономика
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Лукойл, Мировая экономика
19:12 10.02.2026
 
Британия исключила из-под санкций болгарские дочки "Лукойла" до августа

Британия продлила до августа исключения из санкций для дочерних компаний "Лукойла"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЛОНДОН, 10 фев - ПРАЙМ. Британия продлила до августа исключения из санкций для болгарских дочерних компаний "Лукойла", следует из уведомления британского минфина.
В ноябре Великобритания выдала временную лицензию на операции в стране болгарских предприятий "Лукойла" после введения санкций против компании. Лицензию получили компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD, компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.
Лицензия вступила в силу с 14 ноября 2025 года. Изначально ее срок истекал 14 февраля 2026 года, теперь лицензия продлена до 13 августа.
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Carlyle рассказала о структуре сделки по покупке "Лукойла"
29 января, 19:54
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯЛукойлМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала