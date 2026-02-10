https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867359953.html
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent
2026-02-10T20:37+0300
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 57,69 доллара с 55,87 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. В 2027 году EIA ожидает цену барреля Brent на уровне 53 долларов. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также улучшен - до 53,42 доллара с прошлой оценки в 52,21 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне 49,34 доллара.
