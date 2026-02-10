Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent - 10.02.2026
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent
2026-02-10T20:37+0300
2026-02-10T20:37+0300
нефть
сша
eia
мировая экономика
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 57,69 доллара с 55,87 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. В 2027 году EIA ожидает цену барреля Brent на уровне 53 долларов. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также улучшен - до 53,42 доллара с прошлой оценки в 52,21 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне 49,34 доллара.
нефть, сша, eia, мировая экономика
Нефть, США, EIA, Мировая экономика
20:37 10.02.2026
 
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent

EIA повысило прогноз средней цены на нефть марки Brent до 57,69 доллара

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 57,69 доллара с 55,87 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
В 2027 году EIA ожидает цену барреля Brent на уровне 53 долларов.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также улучшен - до 53,42 доллара с прошлой оценки в 52,21 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне 49,34 доллара.
09.02.2026
В Индии заявили, что будут самостоятельно выбирать поставщиков нефти
Вчера, 17:15
 
