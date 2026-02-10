https://1prime.ru/20260210/es-867330494.html
"Отрицать больше нельзя": в ЕС признали неудобную правду
"Отрицать больше нельзя": в ЕС признали неудобную правду - 10.02.2026, ПРАЙМ
"Отрицать больше нельзя": в ЕС признали неудобную правду
За четыре года санкций товарооборот между Германией и Россией сократился на 85,9%. Специалисты подчеркивают: немецкий экспорт в целом заметно уменьшился. Почему | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T07:07+0300
2026-02-10T07:07+0300
2026-02-10T07:07+0300
мировая экономика
германия
сша
китай
сергей зайнуллин
анастасия прикладова
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 09 фев — ПРАЙМ, Светлана Медведева. За четыре года санкций товарооборот между Германией и Россией сократился на 85,9%. Специалисты подчеркивают: немецкий экспорт в целом заметно уменьшился. Почему на товары из ФРГ упал спрос — в материале "Прайм".В семь разЕсли в январе — ноябре 2021 года немецкие компании поставляли на российский рынок товаров на 24,7 миллиарда евро и импортировали на 26,2, то в тот же период 2025-го — лишь на 6,4 и 0,8 миллиарда соответственно. То есть взаимная торговля сократилась в семь раз.Сейчас Германия поставляет в Россию в основном фармацевтическую, химическую продукцию и оборудование."По отдельным позициям случился практически полный провал, в том числе по экспорту легковых автомобилей", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Что касается импорта из России, то в 2021 году примерно две трети приходились на энергоресурсы (природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь) и одна шестая — на металлы (железо, медь, алюминий, никель, платина, золото), уточняет доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.Теперь прямые поставки упали в десятки раз или вовсе прекратились."В 2025-м Германия приобретала в России рыбу и морепродукты. А также в незначительном количестве — продукцию неорганической химии, удобрения, цветные металлы", — отмечает эксперт.Столкнулись с трудностямиСложная ситуация не только в торговле с Россией. По данным Destatis, в 2025-м немецкий экспорт в целом просел на 0,3%. С поправкой на инфляцию — на 0,7%. Отрицательная динамика наблюдается уже третий год подряд.Согласно статистике внешней торговли, сократился экспорт автомобилей и автозапчастей, машин и химической продукции. Экспорт услуг вырос на 1,1%."Сказались американские пошлины, укрепление евро и усиление конкуренции со стороны Китая", — перечислила президент Федерального статистического управления Рут Бранд.Основной внешний рынок ФРГ — США и повышение таможенных сборов заметно ухудшило общие показатели, уточняет Зайнуллин.По сведениям Reuters, с февраля по октябрь экспорт за океан сократился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Компаниям приходится сворачивать производство и переносить его в США."Плюс увлечение истеблишмента зеленой повесткой. Конкурентоспособность немецкой готовой продукции снизилась", — добавляет экономист Андрей Бархота.По оценке Прикладовой, в 2025 году расходы промышленных предприятий на электроэнергию были на 40-50% выше, чем в 2021-м.Более трети компаний признали: они неконкурентоспособны за пределами ЕС."Позиции ФРГ в международной торговле постепенно ослабляются: Китай усиливает давление на автомобильном рынке, а США — на рынке оборудования и техники", — отмечает Прикладова.Удар по экономикеЭкспорт товаров и услуг — один из ключевых компонентов ВВП, двигатель экономического роста.В 2023 году ВВП Германии снизился на 0,3%, в 2024-м — на 0,2%."Потеряли российский рынок, сокращается доля на рынках Китая и США", — поясняет Зайнуллин.По мнению Бархоты, отрицательная динамика экспорта повлечет за собой усиление структурных проблем в экономике. Это выразится в замедлении роста ВВП, формировании профицита рабочей силы и, как следствие, снижении благосостояния населения.
https://1prime.ru/20260209/birzhi-867316759.html
германия
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Светлана Медведева
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Светлана Медведева
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Светлана Медведева
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
мировая экономика, германия, сша, китай, сергей зайнуллин, анастасия прикладова, ес
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, КИТАЙ, Сергей Зайнуллин, Анастасия Прикладова, ЕС
"Отрицать больше нельзя": в ЕС признали неудобную правду
Зайнуллин: позиции Германии ослабевают на рынках Китая и США
Светлана Медведева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 09 фев — ПРАЙМ, Светлана Медведева. За четыре года санкций товарооборот между Германией и Россией сократился на 85,9%. Специалисты подчеркивают: немецкий экспорт в целом заметно уменьшился. Почему на товары из ФРГ упал спрос — в материале "Прайм".
Если в январе — ноябре 2021 года немецкие компании поставляли на российский рынок товаров на 24,7 миллиарда евро и импортировали на 26,2, то в тот же период 2025-го — лишь на 6,4 и 0,8 миллиарда соответственно. То есть взаимная торговля сократилась в семь раз.
Сейчас Германия
поставляет в Россию в основном фармацевтическую, химическую продукцию и оборудование.
"По отдельным позициям случился практически полный провал, в том числе по экспорту легковых автомобилей", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин
.
Что касается импорта из России, то в 2021 году примерно две трети приходились на энергоресурсы (природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь) и одна шестая — на металлы (железо, медь, алюминий, никель, платина, золото), уточняет доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова
.
Теперь прямые поставки упали в десятки раз или вовсе прекратились.
"В 2025-м Германия приобретала в России рыбу и морепродукты. А также в незначительном количестве — продукцию неорганической химии, удобрения, цветные металлы", — отмечает эксперт.
"Неделя тишины" и тучи на геополитическом горизонте
Столкнулись с трудностями
Сложная ситуация не только в торговле с Россией. По данным Destatis, в 2025-м немецкий экспорт в целом просел на 0,3%. С поправкой на инфляцию — на 0,7%. Отрицательная динамика наблюдается уже третий год подряд.
Согласно статистике внешней торговли, сократился экспорт автомобилей и автозапчастей, машин и химической продукции. Экспорт услуг вырос на 1,1%.
"Сказались американские пошлины, укрепление евро и усиление конкуренции со стороны Китая", — перечислила президент Федерального статистического управления Рут Бранд.
Основной внешний рынок ФРГ — США
и повышение таможенных сборов заметно ухудшило общие показатели, уточняет Зайнуллин.
По сведениям Reuters, с февраля по октябрь экспорт за океан сократился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Компаниям приходится сворачивать производство и переносить его в США.
"Плюс увлечение истеблишмента зеленой повесткой. Конкурентоспособность немецкой готовой продукции снизилась", — добавляет экономист Андрей Бархота.
По оценке Прикладовой, в 2025 году расходы промышленных предприятий на электроэнергию были на 40-50% выше, чем в 2021-м.
Более трети компаний признали: они неконкурентоспособны за пределами ЕС.
"Позиции ФРГ в международной торговле постепенно ослабляются: Китай
усиливает давление на автомобильном рынке, а США — на рынке оборудования и техники", — отмечает Прикладова.
Экспорт товаров и услуг — один из ключевых компонентов ВВП, двигатель экономического роста.
В 2023 году ВВП Германии снизился на 0,3%, в 2024-м — на 0,2%.
"Потеряли российский рынок, сокращается доля на рынках Китая и США", — поясняет Зайнуллин.
По мнению Бархоты, отрицательная динамика экспорта повлечет за собой усиление структурных проблем в экономике. Это выразится в замедлении роста ВВП, формировании профицита рабочей силы и, как следствие, снижении благосостояния населения.