"Отрицать больше нельзя": в ЕС признали неудобную правду

За четыре года санкций товарооборот между Германией и Россией сократился на 85,9%. Специалисты подчеркивают: немецкий экспорт в целом заметно уменьшился. Почему | 10.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 09 фев — ПРАЙМ, Светлана Медведева. За четыре года санкций товарооборот между Германией и Россией сократился на 85,9%. Специалисты подчеркивают: немецкий экспорт в целом заметно уменьшился. Почему на товары из ФРГ упал спрос — в материале "Прайм".В семь разЕсли в январе — ноябре 2021 года немецкие компании поставляли на российский рынок товаров на 24,7 миллиарда евро и импортировали на 26,2, то в тот же период 2025-го — лишь на 6,4 и 0,8 миллиарда соответственно. То есть взаимная торговля сократилась в семь раз.Сейчас Германия поставляет в Россию в основном фармацевтическую, химическую продукцию и оборудование."По отдельным позициям случился практически полный провал, в том числе по экспорту легковых автомобилей", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Что касается импорта из России, то в 2021 году примерно две трети приходились на энергоресурсы (природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь) и одна шестая — на металлы (железо, медь, алюминий, никель, платина, золото), уточняет доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.Теперь прямые поставки упали в десятки раз или вовсе прекратились."В 2025-м Германия приобретала в России рыбу и морепродукты. А также в незначительном количестве — продукцию неорганической химии, удобрения, цветные металлы", — отмечает эксперт.Столкнулись с трудностямиСложная ситуация не только в торговле с Россией. По данным Destatis, в 2025-м немецкий экспорт в целом просел на 0,3%. С поправкой на инфляцию — на 0,7%. Отрицательная динамика наблюдается уже третий год подряд.Согласно статистике внешней торговли, сократился экспорт автомобилей и автозапчастей, машин и химической продукции. Экспорт услуг вырос на 1,1%."Сказались американские пошлины, укрепление евро и усиление конкуренции со стороны Китая", — перечислила президент Федерального статистического управления Рут Бранд.Основной внешний рынок ФРГ — США и повышение таможенных сборов заметно ухудшило общие показатели, уточняет Зайнуллин.По сведениям Reuters, с февраля по октябрь экспорт за океан сократился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Компаниям приходится сворачивать производство и переносить его в США."Плюс увлечение истеблишмента зеленой повесткой. Конкурентоспособность немецкой готовой продукции снизилась", — добавляет экономист Андрей Бархота.По оценке Прикладовой, в 2025 году расходы промышленных предприятий на электроэнергию были на 40-50% выше, чем в 2021-м.Более трети компаний признали: они неконкурентоспособны за пределами ЕС."Позиции ФРГ в международной торговле постепенно ослабляются: Китай усиливает давление на автомобильном рынке, а США — на рынке оборудования и техники", — отмечает Прикладова.Удар по экономикеЭкспорт товаров и услуг — один из ключевых компонентов ВВП, двигатель экономического роста.В 2023 году ВВП Германии снизился на 0,3%, в 2024-м — на 0,2%."Потеряли российский рынок, сокращается доля на рынках Китая и США", — поясняет Зайнуллин.По мнению Бархоты, отрицательная динамика экспорта повлечет за собой усиление структурных проблем в экономике. Это выразится в замедлении роста ВВП, формировании профицита рабочей силы и, как следствие, снижении благосостояния населения.

мировая экономика, германия, сша, китай, сергей зайнуллин, анастасия прикладова, ес