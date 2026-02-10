https://1prime.ru/20260210/fas-867346654.html

В некоторых регионах России снизили тарифы на теплоснабжение

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) способствует снижению тарифов на теплоснабжение в ряде российских регионов, во исполнение предписаний ведомства в числе прочих снижены тарифы в Калининградской и Мурманской областях, Башкирии, городе Кировске, заявили в ФАС. "В результате исполнения предписаний ведомства снижены тарифы в отношении отдельных регулируемых организаций с 1 января 2026 года на 8,11%-17,12% в Калининградской области и на 3,16% в Республике Башкортостан. Также в указанных регионах и Ленинградской области не произойдет запланированного с октября 2026 года роста тарифов. Кроме того, в Мурманской области тарифы снижены на 3,51%-27,28%. В отдельных городах, в том числе Мурманске, установлен льготный тариф без роста по отношению к 2025 году. В городе Кировске и поселке Раякоски тарифы для населения снижены на 0,22%-27,36%", - сказано в сообщении. Отмечается, что помимо этого, исполнение выданных ранее ведомством предписаний позволяет сдержать рост тарифов в течение нескольких лет. Так, в Астраханской области с 2023 по 2026 годы тариф на передачу тепловой энергии для одной из регулируемых организаций остается прежним. В службе добавили, что при установлении тарифов на 2026 год исключению подлежали 4,8 миллиарда рублей, еще 6 миллиардов рублей исключены в 2025 году. Также ФАС продолжает работу по предотвращению необоснованного роста стоимости коммунальных услуг, отметили в ведомстве.

