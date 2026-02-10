https://1prime.ru/20260210/frg-867365132.html

СМИ: ФРГ планирует сменить посла в России

БЕРЛИН, 10 фев - ПРАЙМ. ФРГ планирует сменить посла в РФ Александра Ламбсдорфа, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в германском кабмине. "Александр Ламбсдорф, в настоящее время посол в Москве, должен переехать в Тель-Авив… Ламбсдорф должен занять ключевую должность в Израиле, сменив посла Штеффена Зайберта, который уходит на пенсию по выслуге лет… Его преемником в Москве станет посол Клеменс фон Гетце, который в настоящее время возглавляет представительство (ФРГ - ред.) в Мехико", - говорится в материале. По информации издания, в ходе предстоящей летней ротации будут переназначены семь немецких послов, в том числе в Москве, Тель-Авиве, Пекине и Дели. "По предложению министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля, очередная ротация согласована в правящей коалиции и правительстве. Список должностей в разряде B9 должен быть утвержден кабинетом министров в среду", - пишет Spiegel.

