Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ФРГ планирует сменить посла в России - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/frg-867365132.html
СМИ: ФРГ планирует сменить посла в России
СМИ: ФРГ планирует сменить посла в России - 10.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: ФРГ планирует сменить посла в России
ФРГ планирует сменить посла в РФ Александра Ламбсдорфа, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце, сообщает Spiegel со... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T23:47+0300
2026-02-10T23:47+0300
бизнес
германия
москва
тель-авив
spiegel
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265580_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_8c2967f0bb55b4f9fe6fa993a504ad0c.jpg
БЕРЛИН, 10 фев - ПРАЙМ. ФРГ планирует сменить посла в РФ Александра Ламбсдорфа, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в германском кабмине. "Александр Ламбсдорф, в настоящее время посол в Москве, должен переехать в Тель-Авив… Ламбсдорф должен занять ключевую должность в Израиле, сменив посла Штеффена Зайберта, который уходит на пенсию по выслуге лет… Его преемником в Москве станет посол Клеменс фон Гетце, который в настоящее время возглавляет представительство (ФРГ - ред.) в Мехико", - говорится в материале. По информации издания, в ходе предстоящей летней ротации будут переназначены семь немецких послов, в том числе в Москве, Тель-Авиве, Пекине и Дели. "По предложению министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля, очередная ротация согласована в правящей коалиции и правительстве. Список должностей в разряде B9 должен быть утвержден кабинетом министров в среду", - пишет Spiegel.
https://1prime.ru/20260205/destatis-867201845.html
германия
москва
тель-авив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265580_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_ce585451f1928ef3e4aad96fe642b653.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, германия, москва, тель-авив, spiegel, в мире
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, Тель-Авив, Spiegel, В мире
23:47 10.02.2026
 
СМИ: ФРГ планирует сменить посла в России

Spiegel: ФРГ планирует сменить посла в России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии
Флаги Евросоюза и Германии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Флаги Евросоюза и Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 10 фев - ПРАЙМ. ФРГ планирует сменить посла в РФ Александра Ламбсдорфа, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в германском кабмине.
"Александр Ламбсдорф, в настоящее время посол в Москве, должен переехать в Тель-Авив… Ламбсдорф должен занять ключевую должность в Израиле, сменив посла Штеффена Зайберта, который уходит на пенсию по выслуге лет… Его преемником в Москве станет посол Клеменс фон Гетце, который в настоящее время возглавляет представительство (ФРГ - ред.) в Мехико", - говорится в материале.
По информации издания, в ходе предстоящей летней ротации будут переназначены семь немецких послов, в том числе в Москве, Тель-Авиве, Пекине и Дели.
"По предложению министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля, очередная ротация согласована в правящей коалиции и правительстве. Список должностей в разряде B9 должен быть утвержден кабинетом министров в среду", - пишет Spiegel.
Национальный флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Торговля Германии с Россией сократилась на фоне санкций
5 февраля, 08:45
 
БизнесГЕРМАНИЯМОСКВАТель-АвивSpiegelВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала