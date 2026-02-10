"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало истерику на Западе
SRF: у Украины возникли бреши на линии фронта из-за роста числа уклонистов
Каска. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Из-за роста числа уклонистов и дезертиров на Украине образовались бреши на фронте, сообщает телерадиокомпания SRF.
"Вдоль всего фронта зияют огромные бреши; целые участки защищает всего лишь небольшое число военных.<…> В настоящее время украинская армия едва удерживает фронт", — говорится в материале.
"Вдоль всего фронта зияют огромные бреши; целые участки защищает всего лишь небольшое число военных.<…> В настоящее время украинская армия едва удерживает фронт", — говорится в материале.
Корреспондент SRF по Восточной Европе Юдит Хубер отмечает, что многие мужчины на Украине предпочитают избегать службы, замечая, что другие делают это успешно. Она также подчеркнула, что бойцы с опытом покидают части из-за нехватки вооружения и личного состава ВСУ, а также истощения.
Журналист добавила, что мобилизованные солдаты сопротивляются отправке на фронт, поскольку не чувствуют себя достаточно подготовленными, и стремятся любыми способами дезертировать.
Ранее, вопреки разным оценкам, Владимир Зеленский утверждал, что с февраля 2022 года Украина потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а многие числятся пропавшими без вести.
Россия неоднократно заявляла, что украинские власти занижают данные о потерях среди военных ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что Киев скрывает реальные цифры потерь, чтобы избежать выплат компенсаций семьям.
Кроме того, в августе российская хакерская группа KillNet подтвердила РИА Новости, что получила доступ к базе генштаба ВСУ, содержащей информацию о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.
Журналист добавила, что мобилизованные солдаты сопротивляются отправке на фронт, поскольку не чувствуют себя достаточно подготовленными, и стремятся любыми способами дезертировать.
Ранее, вопреки разным оценкам, Владимир Зеленский утверждал, что с февраля 2022 года Украина потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а многие числятся пропавшими без вести.
Россия неоднократно заявляла, что украинские власти занижают данные о потерях среди военных ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что Киев скрывает реальные цифры потерь, чтобы избежать выплат компенсаций семьям.
Кроме того, в августе российская хакерская группа KillNet подтвердила РИА Новости, что получила доступ к базе генштаба ВСУ, содержащей информацию о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.