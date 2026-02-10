https://1prime.ru/20260210/front-867362540.html

"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало истерику на Западе

"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало истерику на Западе - 10.02.2026, ПРАЙМ

"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало истерику на Западе

Из-за роста числа уклонистов и дезертиров на Украине образовались бреши на фронте, сообщает телерадиокомпания SRF."Вдоль всего фронта зияют огромные бреши;... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T21:30+0300

2026-02-10T21:30+0300

2026-02-10T21:30+0300

спецоперация на украине

украина

восточная европа

херсонская область

владимир зеленский

владимир сальдо

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Из-за роста числа уклонистов и дезертиров на Украине образовались бреши на фронте, сообщает телерадиокомпания SRF."Вдоль всего фронта зияют огромные бреши; целые участки защищает всего лишь небольшое число военных.<…> В настоящее время украинская армия едва удерживает фронт", — говорится в материале.Корреспондент SRF по Восточной Европе Юдит Хубер отмечает, что многие мужчины на Украине предпочитают избегать службы, замечая, что другие делают это успешно. Она также подчеркнула, что бойцы с опытом покидают части из-за нехватки вооружения и личного состава ВСУ, а также истощения.Журналист добавила, что мобилизованные солдаты сопротивляются отправке на фронт, поскольку не чувствуют себя достаточно подготовленными, и стремятся любыми способами дезертировать.Ранее, вопреки разным оценкам, Владимир Зеленский утверждал, что с февраля 2022 года Украина потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а многие числятся пропавшими без вести.Россия неоднократно заявляла, что украинские власти занижают данные о потерях среди военных ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что Киев скрывает реальные цифры потерь, чтобы избежать выплат компенсаций семьям.Кроме того, в августе российская хакерская группа KillNet подтвердила РИА Новости, что получила доступ к базе генштаба ВСУ, содержащей информацию о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

украина

восточная европа

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, восточная европа, херсонская область, владимир зеленский, владимир сальдо, всу