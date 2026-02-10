Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало истерику на Западе - 10.02.2026
Спецоперация на Украине
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало истерику на Западе
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало истерику на Западе
Из-за роста числа уклонистов и дезертиров на Украине образовались бреши на фронте, сообщает телерадиокомпания SRF."Вдоль всего фронта зияют огромные бреши;... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T21:30+0300
2026-02-10T21:30+0300
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Из-за роста числа уклонистов и дезертиров на Украине образовались бреши на фронте, сообщает телерадиокомпания SRF."Вдоль всего фронта зияют огромные бреши; целые участки защищает всего лишь небольшое число военных.&lt;…&gt; В настоящее время украинская армия едва удерживает фронт", — говорится в материале.Корреспондент SRF по Восточной Европе Юдит Хубер отмечает, что многие мужчины на Украине предпочитают избегать службы, замечая, что другие делают это успешно. Она также подчеркнула, что бойцы с опытом покидают части из-за нехватки вооружения и личного состава ВСУ, а также истощения.Журналист добавила, что мобилизованные солдаты сопротивляются отправке на фронт, поскольку не чувствуют себя достаточно подготовленными, и стремятся любыми способами дезертировать.Ранее, вопреки разным оценкам, Владимир Зеленский утверждал, что с февраля 2022 года Украина потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а многие числятся пропавшими без вести.Россия неоднократно заявляла, что украинские власти занижают данные о потерях среди военных ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что Киев скрывает реальные цифры потерь, чтобы избежать выплат компенсаций семьям.Кроме того, в августе российская хакерская группа KillNet подтвердила РИА Новости, что получила доступ к базе генштаба ВСУ, содержащей информацию о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.
21:30 10.02.2026
 
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало истерику на Западе

SRF: у Украины возникли бреши на линии фронта из-за роста числа уклонистов

Каска
Каска - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Каска. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Из-за роста числа уклонистов и дезертиров на Украине образовались бреши на фронте, сообщает телерадиокомпания SRF.

"Вдоль всего фронта зияют огромные бреши; целые участки защищает всего лишь небольшое число военных.<…> В настоящее время украинская армия едва удерживает фронт", — говорится в материале.
Корреспондент SRF по Восточной Европе Юдит Хубер отмечает, что многие мужчины на Украине предпочитают избегать службы, замечая, что другие делают это успешно. Она также подчеркнула, что бойцы с опытом покидают части из-за нехватки вооружения и личного состава ВСУ, а также истощения.

Журналист добавила, что мобилизованные солдаты сопротивляются отправке на фронт, поскольку не чувствуют себя достаточно подготовленными, и стремятся любыми способами дезертировать.

Ранее, вопреки разным оценкам, Владимир Зеленский утверждал, что с февраля 2022 года Украина потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а многие числятся пропавшими без вести.

Россия неоднократно заявляла, что украинские власти занижают данные о потерях среди военных ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что Киев скрывает реальные цифры потерь, чтобы избежать выплат компенсаций семьям.

Кроме того, в августе российская хакерская группа KillNet подтвердила РИА Новости, что получила доступ к базе генштаба ВСУ, содержащей информацию о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.
Спецоперация на Украине
 
 
