В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода

10.02.2026, ПРАЙМ

В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода

Курс рубля в ближайшие полгода будет стабильным, а курс доллара к мировым валютам может начать снижение, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета... | 10.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в ближайшие полгода будет стабильным, а курс доллара к мировым валютам может начать снижение, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Он (курс рубля - ред.) будет стабильным", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет с курсом рубля в ближайшие полгода. Депутат отметил, что рубль будет стабильным благодаря действиям Центрального Банка, а "доллар может начать снижаться по курсу". "Есть две причины: первая связана с тем, что (президент США Дональд - ред.) Трамп все делает для того, чтобы американская экономика была более конкурентной с зарубежными странами, второе - непредсказуемые действия американской администрации в том числе создают сложности для взаимодействия с Америкой", - объяснил Аксаков. Российский рубль в 2025 году укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, при этом к доллару - на 30%. В то же время, по подсчетам Блумберг, индекс доллара снизился в прошлом году на 8,1% - максимум с 2017 года.

