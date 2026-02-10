https://1prime.ru/20260210/kallas-867363733.html

Каллас подготовит список требований к России

Каллас подготовит список требований к России - 10.02.2026, ПРАЙМ

Каллас подготовит список требований к России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала составить перечень требований к России с уступками в рамках разрешения конфликта на Украине, сообщает Reuters... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T22:10+0300

2026-02-10T22:10+0300

2026-02-10T22:10+0300

спецоперация на украине

украина

москва

кая каллас

владимир путин

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала составить перечень требований к России с уступками в рамках разрешения конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на её слова."Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским", — сказала она.Как отмечает издание, Каллас намерена предложить правительствам стран ЕС соответствующий список в ближайшие дни.Подробности не раскрываются.Второго февраля Каллас отметила, что украинская сторона на переговорах готова идти на "трудные уступки, которые от них требуют".Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за долгосрочное разрешение конфликта, не подразумевающее временных перемирий. Это возможно лишь при устранении первопричин конфликта, среди которых он называл угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснения русскоязычного населения на Украине.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, кая каллас, владимир путин, ес, нато