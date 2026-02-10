Каллас подготовит список требований к России
Каллас составит список уступок, которые Европа хочет потребовать от РФ по Украине
Кая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала составить перечень требований к России с уступками в рамках разрешения конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на её слова.
"Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским", — сказала она.
Как отмечает издание, Каллас намерена предложить правительствам стран ЕС соответствующий список в ближайшие дни.
Подробности не раскрываются.
Второго февраля Каллас отметила, что украинская сторона на переговорах готова идти на "трудные уступки, которые от них требуют".
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за долгосрочное разрешение конфликта, не подразумевающее временных перемирий. Это возможно лишь при устранении первопричин конфликта, среди которых он называл угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснения русскоязычного населения на Украине.
