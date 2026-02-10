"Никакого договора". На Западе дерзко высказались о мире на Украине
Slovo: Киев будет делать все возможное ради срыва мирного соглашения
Флаг Украины
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Нынешний киевский режим, стремящийся сохранить власть любой ценой, делает невозможным реальный мир на Украине, пишет словацкое издание Slovo.
"Киевский режим будет делать совершенно все для того, чтобы никакого договора о мире с Россией не было. Киев понимает, что русские не допустят, чтобы в украинской столице продолжали править шовинисты, путчисты и коррумпированные компрадорские олигархи, то есть режим, который продолжит поддерживать любого врага России и будет источником перманентного терроризма", — говорится в публикации.
Автор статьи отмечает, что отказ киевского режима от мира, при следовании рекомендациям лидеров стран ЕС, может привести лишь к тому, что российская армия займет еще больше территорий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 февраля заявил, что Запад стремится сохранить украинский режим любой ценой, чтобы он продолжал "кусать" Москву.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной в 2022 году практически завершились, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от всех договоренностей, и Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести переговоры с Россией.
