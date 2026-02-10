Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никакого договора". На Западе дерзко высказались о мире на Украине - 10.02.2026
Спецоперация на Украине
"Никакого договора". На Западе дерзко высказались о мире на Украине
"Никакого договора". На Западе дерзко высказались о мире на Украине
Нынешний киевский режим, стремящийся сохранить власть любой ценой, делает невозможным реальный мир на Украине, пишет словацкое издание Slovo. 10.02.2026
2026-02-10T21:11+0300
2026-02-10T21:11+0300
спецоперация на украине
украина
запад
киев
сергей лавров
такер карлсон
владимир путин
ес
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Нынешний киевский режим, стремящийся сохранить власть любой ценой, делает невозможным реальный мир на Украине, пишет словацкое издание Slovo."Киевский режим будет делать совершенно все для того, чтобы никакого договора о мире с Россией не было. Киев понимает, что русские не допустят, чтобы в украинской столице продолжали править шовинисты, путчисты и коррумпированные компрадорские олигархи, то есть режим, который продолжит поддерживать любого врага России и будет источником перманентного терроризма", — говорится в публикации.Автор статьи отмечает, что отказ киевского режима от мира, при следовании рекомендациям лидеров стран ЕС, может привести лишь к тому, что российская армия займет еще больше территорий.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 февраля заявил, что Запад стремится сохранить украинский режим любой ценой, чтобы он продолжал "кусать" Москву.Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной в 2022 году практически завершились, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от всех договоренностей, и Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести переговоры с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина
запад
киев
украина, запад, киев, сергей лавров, такер карлсон, владимир путин, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Владимир Путин, ЕС
21:11 10.02.2026
 
"Никакого договора". На Западе дерзко высказались о мире на Украине

Slovo: Киев будет делать все возможное ради срыва мирного соглашения

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Нынешний киевский режим, стремящийся сохранить власть любой ценой, делает невозможным реальный мир на Украине, пишет словацкое издание Slovo.

"Киевский режим будет делать совершенно все для того, чтобы никакого договора о мире с Россией не было. Киев понимает, что русские не допустят, чтобы в украинской столице продолжали править шовинисты, путчисты и коррумпированные компрадорские олигархи, то есть режим, который продолжит поддерживать любого врага России и будет источником перманентного терроризма", — говорится в публикации.
Автор статьи отмечает, что отказ киевского режима от мира, при следовании рекомендациям лидеров стран ЕС, может привести лишь к тому, что российская армия займет еще больше территорий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 февраля заявил, что Запад стремится сохранить украинский режим любой ценой, чтобы он продолжал "кусать" Москву.

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной в 2022 году практически завершились, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от всех договоренностей, и Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести переговоры с Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДКиевСергей ЛавровТакер КарлсонВладимир ПутинЕС
 
 
Заголовок открываемого материала