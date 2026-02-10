Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ротшильды и другие". В США раскрыли, как может разбогатеть Россия - 10.02.2026
"Ротшильды и другие". В США раскрыли, как может разбогатеть Россия
"Ротшильды и другие". В США раскрыли, как может разбогатеть Россия - 10.02.2026, ПРАЙМ
"Ротшильды и другие". В США раскрыли, как может разбогатеть Россия
Россия и Китай способны лишить США и Саудовскую Аравию статуса ведущих нефтяных держав, увеличив добычу в Каспийском регионе, такое мнение в эфире... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T03:40+0300
2026-02-10T03:40+0300
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Россия и Китай способны лишить США и Саудовскую Аравию статуса ведущих нефтяных держав, увеличив добычу в Каспийском регионе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Под Каспийским морем нефти чуть ли не больше, чем в Венесуэле. &lt;…&gt; Ротшильды и другие поначалу пытались вырвать свой кусок. Но нефть там есть до сих пор. Она ждет своего часа. Россия и Китай имеют больше всего прав на ее разработку и строительство трубопроводов для ее транспортировки", — отметил он.и строительство трубопроводов для их транспортировки", — заявил он.По мнению Джонсона, увеличение добычи на Каспии позволит России и Китаю значительно усилить свои позиции на международной арене."Россия и Китай могут оставить не удел такую нефтяную державу, как США, которые используют технологию фрекинга. &lt;…&gt; Я уверен, они это сделают. В этой технологии они тоже намного опережают США. &lt;…&gt; И когда это произойдет и нефть будет продаваться за юани, а не за доллары, угадайте, что будет с другими странами, у которых тоже есть немного нефти? Скажем, с Саудовской Аравией? Ведь ее запасы на исходе. &lt;…&gt; Она уже не будет обладать прежней нефтяной мощью", — пояснил аналитик.На фоне ситуации на Украине страны Запада ввели ограничения на импорт российских нефти и газа. В Кремле это решение назвали крупной ошибкой, подчеркнув, что Запад попадет в новую зависимость из-за более высоких цен. В Москве отмечали, что государства, официально отказавшиеся от российского угля, нефти и газа, продолжают закупать эти ресурсы через третьи страны.
03:40 10.02.2026
 
"Ротшильды и другие". В США раскрыли, как может разбогатеть Россия

Аналитик Джонсон: Россия и КНР могут стать крупнейшими нефтяными державами мира

© РИА Новости . Алексей Никольский
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Россия и Китай способны лишить США и Саудовскую Аравию статуса ведущих нефтяных держав, увеличив добычу в Каспийском регионе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Под Каспийским морем нефти чуть ли не больше, чем в Венесуэле. <…> Ротшильды и другие поначалу пытались вырвать свой кусок. Но нефть там есть до сих пор. Она ждет своего часа. Россия и Китай имеют больше всего прав на ее разработку и строительство трубопроводов для ее транспортировки", — отметил он.и строительство трубопроводов для их транспортировки", — заявил он.
По мнению Джонсона, увеличение добычи на Каспии позволит России и Китаю значительно усилить свои позиции на международной арене.
"Россия и Китай могут оставить не удел такую нефтяную державу, как США, которые используют технологию фрекинга. <…> Я уверен, они это сделают. В этой технологии они тоже намного опережают США. <…> И когда это произойдет и нефть будет продаваться за юани, а не за доллары, угадайте, что будет с другими странами, у которых тоже есть немного нефти? Скажем, с Саудовской Аравией? Ведь ее запасы на исходе. <…> Она уже не будет обладать прежней нефтяной мощью", — пояснил аналитик.
На фоне ситуации на Украине страны Запада ввели ограничения на импорт российских нефти и газа. В Кремле это решение назвали крупной ошибкой, подчеркнув, что Запад попадет в новую зависимость из-за более высоких цен. В Москве отмечали, что государства, официально отказавшиеся от российского угля, нефти и газа, продолжают закупать эти ресурсы через третьи страны.
