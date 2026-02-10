https://1prime.ru/20260210/neft-867342134.html

"Ротшильды и другие". В США раскрыли, как может разбогатеть Россия

"Ротшильды и другие". В США раскрыли, как может разбогатеть Россия - 10.02.2026, ПРАЙМ

"Ротшильды и другие". В США раскрыли, как может разбогатеть Россия

Россия и Китай способны лишить США и Саудовскую Аравию статуса ведущих нефтяных держав, увеличив добычу в Каспийском регионе, такое мнение в эфире... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T03:40+0300

2026-02-10T03:40+0300

2026-02-10T03:40+0300

экономика

нефть

мировая экономика

китай

сша

саудовская аравия

цру

россия

каспийское море

https://cdnn.1prime.ru/img/82131/10/821311048_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_affe11222e103e7fffd7e5fbd9181d0e.jpg

МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Россия и Китай способны лишить США и Саудовскую Аравию статуса ведущих нефтяных держав, увеличив добычу в Каспийском регионе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Под Каспийским морем нефти чуть ли не больше, чем в Венесуэле. <…> Ротшильды и другие поначалу пытались вырвать свой кусок. Но нефть там есть до сих пор. Она ждет своего часа. Россия и Китай имеют больше всего прав на ее разработку и строительство трубопроводов для ее транспортировки", — отметил он.и строительство трубопроводов для их транспортировки", — заявил он.По мнению Джонсона, увеличение добычи на Каспии позволит России и Китаю значительно усилить свои позиции на международной арене."Россия и Китай могут оставить не удел такую нефтяную державу, как США, которые используют технологию фрекинга. <…> Я уверен, они это сделают. В этой технологии они тоже намного опережают США. <…> И когда это произойдет и нефть будет продаваться за юани, а не за доллары, угадайте, что будет с другими странами, у которых тоже есть немного нефти? Скажем, с Саудовской Аравией? Ведь ее запасы на исходе. <…> Она уже не будет обладать прежней нефтяной мощью", — пояснил аналитик.На фоне ситуации на Украине страны Запада ввели ограничения на импорт российских нефти и газа. В Кремле это решение назвали крупной ошибкой, подчеркнув, что Запад попадет в новую зависимость из-за более высоких цен. В Москве отмечали, что государства, официально отказавшиеся от российского угля, нефти и газа, продолжают закупать эти ресурсы через третьи страны.

https://1prime.ru/20260112/neft-866390070.html

китай

сша

саудовская аравия

каспийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, китай, сша, саудовская аравия, цру, россия, каспийское море