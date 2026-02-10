https://1prime.ru/20260210/neft-867348420.html

Греция и Мальта выступили против предложения ЕС по нефти из России

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Греция и Мальта выступили против предложения в ЕС заменить ограничения цен на нефть из РФ запретом на услуги по перевозке энергоресурсов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Греция и Мальта стали главным препятствием на пути к реализации предложения Европейского союза заменить российское ограничение цен на нефть запретом на услуги, необходимые для транспортировки этого топлива. По словам источников, знакомых с ситуацией, на встрече послов стран ЕС в понедельник, где был представлен последний пакет санкций блока, представители обеих южноевропейских стран выразили обеспокоенность по поводу этого шага", - говорится в сообщении агентства.

