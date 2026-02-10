Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть слабо растут - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/neft-867350306.html
Цены на нефть слабо растут
Цены на нефть слабо растут - 10.02.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть слабо растут
Цены на нефть с началом недели неоднократно переходили от роста к снижению на разных новостях, вот и во вторник днем они снова слабо поднимаются - после... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T14:25+0300
2026-02-10T14:26+0300
рынок
нефть
сша
иран
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть с началом недели неоднократно переходили от роста к снижению на разных новостях, вот и во вторник днем они снова слабо поднимаются - после утреннего снижения - в ожидании прогнозов минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.04 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,29% относительно предыдущего закрытия, до 69,24 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 64,45 доллара. Нефтяной рынок ожидает публикацию краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США позднее во вторник, в котором ведомство обновит свои ожидания от стоимости нефти марок Brent и WTI, а также нефтедобычи в стране в краткосрочном периоде. При этом политический фактор остается одним из основных для нефтяных инвесторов на этой неделе. Так, ранее во вторник официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская сторона стремится как можно скорее заключить соглашение с США по ядерной проблематике. "Рынок все еще сосредоточен на напряженности в отношениях между Ираном и США, если не появятся конкретные признаки перебоев с поставками, цены (на нефть - ред.), вероятно, начнут снижаться", - цитирует агентство Рейтер аналитика по рынку нефти PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga). В минувшую пятницу в Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. В понедельник осведомленный иранский источник сообщил РИА Новости, что переговоры прошли позитивно, учитывая "высокий уровень недоверия между Ираном и США".
https://1prime.ru/20260210/zoloto-867345741.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть, сша, иран, дональд трамп, мид
Рынок, Нефть, США, ИРАН, Дональд Трамп, МИД
14:25 10.02.2026 (обновлено: 14:26 10.02.2026)
 
Цены на нефть слабо растут

Цены на нефть слабо растут в ожидании рыночных прогнозов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть с началом недели неоднократно переходили от роста к снижению на разных новостях, вот и во вторник днем они снова слабо поднимаются - после утреннего снижения - в ожидании прогнозов минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.04 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,29% относительно предыдущего закрытия, до 69,24 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 64,45 доллара.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Цены на золото снижаются
08:30
Нефтяной рынок ожидает публикацию краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США позднее во вторник, в котором ведомство обновит свои ожидания от стоимости нефти марок Brent и WTI, а также нефтедобычи в стране в краткосрочном периоде.
При этом политический фактор остается одним из основных для нефтяных инвесторов на этой неделе. Так, ранее во вторник официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская сторона стремится как можно скорее заключить соглашение с США по ядерной проблематике.
"Рынок все еще сосредоточен на напряженности в отношениях между Ираном и США, если не появятся конкретные признаки перебоев с поставками, цены (на нефть - ред.), вероятно, начнут снижаться", - цитирует агентство Рейтер аналитика по рынку нефти PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga).
В минувшую пятницу в Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. В понедельник осведомленный иранский источник сообщил РИА Новости, что переговоры прошли позитивно, учитывая "высокий уровень недоверия между Ираном и США".
 
РынокНефтьСШАИРАНДональд ТрампМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала