https://1prime.ru/20260210/neft-867350306.html
Цены на нефть слабо растут
Цены на нефть слабо растут - 10.02.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть слабо растут
Цены на нефть с началом недели неоднократно переходили от роста к снижению на разных новостях, вот и во вторник днем они снова слабо поднимаются - после... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T14:25+0300
2026-02-10T14:25+0300
2026-02-10T14:26+0300
рынок
нефть
сша
иран
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть с началом недели неоднократно переходили от роста к снижению на разных новостях, вот и во вторник днем они снова слабо поднимаются - после утреннего снижения - в ожидании прогнозов минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.04 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,29% относительно предыдущего закрытия, до 69,24 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 64,45 доллара. Нефтяной рынок ожидает публикацию краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США позднее во вторник, в котором ведомство обновит свои ожидания от стоимости нефти марок Brent и WTI, а также нефтедобычи в стране в краткосрочном периоде. При этом политический фактор остается одним из основных для нефтяных инвесторов на этой неделе. Так, ранее во вторник официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская сторона стремится как можно скорее заключить соглашение с США по ядерной проблематике. "Рынок все еще сосредоточен на напряженности в отношениях между Ираном и США, если не появятся конкретные признаки перебоев с поставками, цены (на нефть - ред.), вероятно, начнут снижаться", - цитирует агентство Рейтер аналитика по рынку нефти PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga). В минувшую пятницу в Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. В понедельник осведомленный иранский источник сообщил РИА Новости, что переговоры прошли позитивно, учитывая "высокий уровень недоверия между Ираном и США".
https://1prime.ru/20260210/zoloto-867345741.html
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, нефть, сша, иран, дональд трамп, мид
Рынок, Нефть, США, ИРАН, Дональд Трамп, МИД
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть с началом недели неоднократно переходили от роста к снижению на разных новостях, вот и во вторник днем они снова слабо поднимаются - после утреннего снижения - в ожидании прогнозов минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.04 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,29% относительно предыдущего закрытия, до 69,24 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 64,45 доллара.
Нефтяной рынок ожидает публикацию краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США
позднее во вторник, в котором ведомство обновит свои ожидания от стоимости нефти марок Brent и WTI, а также нефтедобычи в стране в краткосрочном периоде.
При этом политический фактор остается одним из основных для нефтяных инвесторов на этой неделе. Так, ранее во вторник официальный представитель МИДа Ирана
Исмаил Багаи заявил, что иранская сторона стремится как можно скорее заключить соглашение с США по ядерной проблематике.
"Рынок все еще сосредоточен на напряженности в отношениях между Ираном и США, если не появятся конкретные признаки перебоев с поставками, цены (на нефть - ред.), вероятно, начнут снижаться", - цитирует агентство Рейтер аналитика по рынку нефти PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga).
В минувшую пятницу в Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп
заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. В понедельник осведомленный иранский источник сообщил РИА Новости, что переговоры прошли позитивно, учитывая "высокий уровень недоверия между Ираном и США".