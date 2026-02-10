Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Росгосстрахе" рассказали, насколько подорожает ОСАГО - 10.02.2026
В "Росгосстрахе" рассказали, насколько подорожает ОСАГО
В "Росгосстрахе" рассказали, насколько подорожает ОСАГО
2026-02-10T14:21+0300
2026-02-10T14:21+0300
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России в 2026 году может вырасти на 3-5%, причем повышение будет больше в основном для рисковых клиентов, а безаварийные водители не почувствуют изменений, заявил журналистам директор по развитию портфеля ОСАГО компании "Росгосстрах" Юрий Стрекалов. Он напомнил, что в конце прошлого года Банк России скорректировал тарифные коэффициенты по ОСАГО в 48 регионах и населенных пунктах, причем в так называемых "красных" регионах, где наблюдается аномально высокий уровень убытков по ОСАГО: в Новосибирской области и Республике Ингушетия территориальный коэффициент был повышен вдвое. "Ещё до утверждения новых тарифов мы прогнозировали, что изменения не приведут к существенному росту средней премии в целом по стране, увеличив ее в 2026 году лишь на 3-5%", - сказал Стрекалов. "Эти предположения основаны на том, что доля недотарифицированных клиентов составляет около 30%, и именно их по большей части затронет повышение тарифов. Остальные клиенты в условиях жесткой конкуренции между страховщиками, вероятнее всего, будут получать ту же цену, что и раньше или даже ниже — так как они больше не будут доплачивать за рисковых водителей и рисковые регионы", - уточнил он. Эксперт отметил, что даже в "красных" регионах, где территориальный коэффициент вырос вдвое, средняя премия по ОСАГО выросла менее чем в полтора раза. Он также сообщил, что в Новосибирской области, где страховщики имеют возможность значительно повышать стоимость полиса для водителей с высокой степенью риска, базовая ставка является самой низкой в России. "Это как раз связано с тем, что страховые компании не торопятся сразу же двукратно увеличивать цены и компенсируют увеличение территориального коэффициента снижения базовой ставки", - сказал Стрекалов. Страховщики считают, что в данных условиях назрело расширение тарифного коридора по ОСАГО. Стрекалов признал, что действующий тарифный коридор имеет определённый запас. Так, если бы страховщики начали применять максимальную базовую ставку, то рынок вырос бы на 30%. Однако в этом случае добросовестные и аккуратные водители будут переплачивать за более рисковые сегменты, а этого сценария страховщики хотят избежать.
14:21 10.02.2026
 
В "Росгосстрахе" рассказали, насколько подорожает ОСАГО

Средняя стоимость ОСАГО в России в 2026 году может вырасти на 3-5%

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России в 2026 году может вырасти на 3-5%, причем повышение будет больше в основном для рисковых клиентов, а безаварийные водители не почувствуют изменений, заявил журналистам директор по развитию портфеля ОСАГО компании "Росгосстрах" Юрий Стрекалов.
Он напомнил, что в конце прошлого года Банк России скорректировал тарифные коэффициенты по ОСАГО в 48 регионах и населенных пунктах, причем в так называемых "красных" регионах, где наблюдается аномально высокий уровень убытков по ОСАГО: в Новосибирской области и Республике Ингушетия территориальный коэффициент был повышен вдвое.
"Ещё до утверждения новых тарифов мы прогнозировали, что изменения не приведут к существенному росту средней премии в целом по стране, увеличив ее в 2026 году лишь на 3-5%", - сказал Стрекалов.
"Эти предположения основаны на том, что доля недотарифицированных клиентов составляет около 30%, и именно их по большей части затронет повышение тарифов. Остальные клиенты в условиях жесткой конкуренции между страховщиками, вероятнее всего, будут получать ту же цену, что и раньше или даже ниже — так как они больше не будут доплачивать за рисковых водителей и рисковые регионы", - уточнил он.
Эксперт отметил, что даже в "красных" регионах, где территориальный коэффициент вырос вдвое, средняя премия по ОСАГО выросла менее чем в полтора раза.
Он также сообщил, что в Новосибирской области, где страховщики имеют возможность значительно повышать стоимость полиса для водителей с высокой степенью риска, базовая ставка является самой низкой в России. "Это как раз связано с тем, что страховые компании не торопятся сразу же двукратно увеличивать цены и компенсируют увеличение территориального коэффициента снижения базовой ставки", - сказал Стрекалов.
Страховщики считают, что в данных условиях назрело расширение тарифного коридора по ОСАГО. Стрекалов признал, что действующий тарифный коридор имеет определённый запас. Так, если бы страховщики начали применять максимальную базовую ставку, то рынок вырос бы на 30%. Однако в этом случае добросовестные и аккуратные водители будут переплачивать за более рисковые сегменты, а этого сценария страховщики хотят избежать.
Заголовок открываемого материала