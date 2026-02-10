"Как паяц". Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
Лавров: Зеленский после встречи с Путиным в 2019 году кривлялся, как паяц
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский "кривлялся, как паяц" на пресс-конференции в Париже в 2019 году после переговоров с лидерами России, Франции и Германии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.
"Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц", — сказал он.
"Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц", — сказал он.
Глава российского МИД напомнил, что по итогам встречи были приняты документы, которые предусматривали внесение изменений в Конституцию Украины для предоставления постоянного особого статуса Донбассу, однако эти изменения так и не были реализованы.
Президент России Владимир Путин указывал, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России, и это решение "окончательное и не подлежит обсуждению". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января 2025 года подчеркнул, что вывод ВСУ с территории Донбасса является важным условием для Москвы.
Президент России Владимир Путин указывал, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России, и это решение "окончательное и не подлежит обсуждению". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января 2025 года подчеркнул, что вывод ВСУ с территории Донбасса является важным условием для Москвы.