"Как паяц". Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным

"Как паяц". Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным - 10.02.2026, ПРАЙМ

"Как паяц". Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным

10.02.2026

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский "кривлялся, как паяц" на пресс-конференции в Париже в 2019 году после переговоров с лидерами России, Франции и Германии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ."Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц", — сказал он.Глава российского МИД напомнил, что по итогам встречи были приняты документы, которые предусматривали внесение изменений в Конституцию Украины для предоставления постоянного особого статуса Донбассу, однако эти изменения так и не были реализованы.Президент России Владимир Путин указывал, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России, и это решение "окончательное и не подлежит обсуждению". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января 2025 года подчеркнул, что вывод ВСУ с территории Донбасса является важным условием для Москвы.

2026

