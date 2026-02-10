Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Как паяц". Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Как паяц". Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский "кривлялся, как паяц" на пресс-конференции в Париже в 2019 году после переговоров с лидерами России, Франции и Германии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ."Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц", — сказал он.Глава российского МИД напомнил, что по итогам встречи были приняты документы, которые предусматривали внесение изменений в Конституцию Украины для предоставления постоянного особого статуса Донбассу, однако эти изменения так и не были реализованы.Президент России Владимир Путин указывал, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России, и это решение "окончательное и не подлежит обсуждению". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января 2025 года подчеркнул, что вывод ВСУ с территории Донбасса является важным условием для Москвы.
донбасс, париж, франция, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, мид, всу
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, Париж, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, МИД, ВСУ
21:19 10.02.2026
 
"Как паяц". Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным

Лавров: Зеленский после встречи с Путиным в 2019 году кривлялся, как паяц

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© Фото : МИД России
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский "кривлялся, как паяц" на пресс-конференции в Париже в 2019 году после переговоров с лидерами России, Франции и Германии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

"Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц", — сказал он.
Глава российского МИД напомнил, что по итогам встречи были приняты документы, которые предусматривали внесение изменений в Конституцию Украины для предоставления постоянного особого статуса Донбассу, однако эти изменения так и не были реализованы.

Президент России Владимир Путин указывал, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России, и это решение "окончательное и не подлежит обсуждению". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января 2025 года подчеркнул, что вывод ВСУ с территории Донбасса является важным условием для Москвы.
Спецоперация на УкраинеДОНБАССПарижФРАНЦИЯВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинМИДВСУ
 
 
