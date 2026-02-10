https://1prime.ru/20260210/peregovory-867344898.html

"Без выхода к морю": на Западе раскрыли катастрофу Зеленского в переговорах

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не знает, как эффективно вести переговоры с Россией, а его тактика поднятия ставок может привести Украину к полному краху и утрате доступа к Черному морю, заявил бывший британский коммодор Стивен Джерми в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале."Зеленский не до конца понял, что каждый раз, когда возобновлялись переговоры, <…> предложение, сделанное украинцам, становилось все хуже. И это происходило с самого начала. <…> Поэтому я думаю, что каждый раз, когда Зеленский пытается занять крайне жесткую позицию по своим условиям, он лишь усугубляет ситуацию. Европейцы, кстати, поступают так же, они хотят затянуть конфликт", — рассказал военно-морской офицер.На его взгляд, если лидер киевского режима продолжит настаивать на нереалистичных условиях, Украину может ждать самый неблагоприятный сценарий."Если все будет двигаться по такой же траектории, то в результате мы получим лишь остатки Украины без Одессы, без выхода к морю и с довольно катастрофической экономикой. <…> Все это выглядит довольно печально", — признался Джерми.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен принять решение и пойти на диалог, поскольку свобода действий Украины сокращается из-за наступательных операций российских сил. По его мнению, для Киева продолжение конфликта не имеет смысла и несет риски.

2026

Новости

