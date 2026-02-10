https://1prime.ru/20260210/rossiya-867364878.html

"Они бессмысленны". В Британии внезапно высказались о переговорах с Россией

"Они бессмысленны". В Британии внезапно высказались о переговорах с Россией

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Переговоры по разрешению ситуации на Украине не имеют никакого значения без участия России, которая действительно добивается успеха, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я с некоторым удовольствием наблюдал за этими светскими разговорами между европейцами, американцами и украинцами, поскольку без участия русских в полноценных переговорах они практически бессмысленны. Они говорили: "Ну вот и все. Мы пришли к соглашению. Мы на 90% приблизились к цели". Но эти 90% пути пройдено между тремя сторонами по одну сторону стены. Никто не разговаривает с теми, кто действительно выигрывает", — сказал он.По мнению Джерми, налаживание военных контактов между Россией и США играет важную роль, поскольку сотрудники Пентагона намного лучше осведомлены о ситуации на фронте, чем любые западные медиа."Они знают, что происходит на фронте, поэтому перед ними стоит вопрос не в том, проигран ли конфликт, а в том, каким образом это случилось", — отметил эксперт.На прошлой неделе в Абу-Даби прошёл второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд состоялся 23-24 января.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Киев должен принять решение и приступить к переговорам, так как пространство для принятия самостоятельных решений Украиной уменьшается из-за российских наступательных действий на поле боя. По его мнению, продолжение конфликта бессмысленно и опасно для Киева.

