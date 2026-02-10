https://1prime.ru/20260210/siyyarto-867362796.html

Сийярто сделал громкое заявление о конфликте России и Украины

2026-02-10T21:34+0300

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что европейским лидерам не стоит вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, так как это не их дело."Европейские лидеры рассуждают так, будто война на Украине — это наша война. Это не так. Россия не нападала ни на одно государство, входящее в ЕС. Это конфликт между Россией и Украиной", — написал он в соцсети X.По мнению Сийярто, страны Европы "ничем не обязаны" Киеву.Ранее министр подверг критике стремление Евросоюза ускорить процесс принятия Украины в сообщество, опережая Грузию, так как евроинтеграция Киева создает риски для ЕС. Он также охарактеризовал Украину как врага Венгрии из-за попыток лишить Будапешт российских энергоресурсов, что угрожает суверенитету и энергетической безопасности страны.

2026

Новости

