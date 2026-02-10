Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто сделал громкое заявление о конфликте России и Украины - 10.02.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Сийярто сделал громкое заявление о конфликте России и Украины
Сийярто сделал громкое заявление о конфликте России и Украины
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что европейским лидерам не стоит вмешиваться в конфликт между Россией и... | 10.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что европейским лидерам не стоит вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, так как это не их дело."Европейские лидеры рассуждают так, будто война на Украине — это наша война. Это не так. Россия не нападала ни на одно государство, входящее в ЕС. Это конфликт между Россией и Украиной", — написал он в соцсети X.По мнению Сийярто, страны Европы "ничем не обязаны" Киеву.Ранее министр подверг критике стремление Евросоюза ускорить процесс принятия Украины в сообщество, опережая Грузию, так как евроинтеграция Киева создает риски для ЕС. Он также охарактеризовал Украину как врага Венгрии из-за попыток лишить Будапешт российских энергоресурсов, что угрожает суверенитету и энергетической безопасности страны.
21:34 10.02.2026
 
Сийярто сделал громкое заявление о конфликте России и Украины

Сийярто осудил европейских лидеров за встревание в конфликт между Россией и Украиной

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что европейским лидерам не стоит вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, так как это не их дело.

"Европейские лидеры рассуждают так, будто война на Украине — это наша война. Это не так. Россия не нападала ни на одно государство, входящее в ЕС. Это конфликт между Россией и Украиной", — написал он в соцсети X.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
По мнению Сийярто, страны Европы "ничем не обязаны" Киеву.

Ранее министр подверг критике стремление Евросоюза ускорить процесс принятия Украины в сообщество, опережая Грузию, так как евроинтеграция Киева создает риски для ЕС. Он также охарактеризовал Украину как врага Венгрии из-за попыток лишить Будапешт российских энергоресурсов, что угрожает суверенитету и энергетической безопасности страны.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
