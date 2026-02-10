https://1prime.ru/20260210/ssha-867360089.html

Минэнерго США повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году

2026-02-10T20:42+0300

нефть

сша

мировая экономика

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году до 1,2 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает его на уровне 104,79 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В прошлом месяце спрос в 2026 году ожидался на уровне 104,82 миллиона баррелей в сутки. При этом, спрос в 2025 году Минэнерго США оценивало в 103,69 миллиона баррелей в сутки. То есть прогнозировался рост на 1,13 миллиона баррелей в сутки. Теперь же министерство оценивает спрос в прошлом году на уровне 103,59 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, по текущим прогнозам, в 2026 году показатель вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки. В 2027 году министерство ожидает спрос на уровне 106,07 миллиона баррелей, что на 1,28 миллиона баррелей в сутки выше, чем в текущем году. В январском докладе прогноз по росту составлял 1,27 миллиона баррелей. Таким образом, он практически не изменился.

сша

2026

нефть, сша, мировая экономика