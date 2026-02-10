Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
2026-02-10T03:21+0300
2026-02-10T03:22+0300
спецоперация на украине
украина
киев
россия
всу
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Если Украина не хочет дальнейшей эскалации конфликта, ей придется предложить России нечто большее, чем уже утраченные регионы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший американский дипломат Час Фриман."Европейцы лгут сами себе, лгут и почему-то верят в свою ложь. Но они начинают осознавать, что Украина проиграла и ей придется идти на компромиссы. Киев не сможет вернуть утраченные территории, более того, ему придется предложить России что-то еще, если он не хочет продолжения конфликта", — заявил он.Фриман также подчеркнул, что у киевского режима не осталось выхода, и Украина может потерять значимую часть своих земель."А если война продолжится, то мы знаем, как выглядит карта Новороссии. &lt;…&gt; Так что да, Украина в серьезной беде, и люди начинают это понимать", — отметил анадитик.По данным Минобороны, российские силы за последние сутки нанесли удары по ключевой инфраструктуре военного аэродрома, а также по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными Силами Украины. В течение суток Украина потеряла 1075 солдат, 15 танков и других боевых бронированных машин, а также 46 единиц военной автомобильной техники. Кроме того, российские ПВО сбили 72 вражеских дрона.
украина
киев
украина, киев, россия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, РОССИЯ, ВСУ
03:21 10.02.2026 (обновлено: 03:22 10.02.2026)
 
"Придется предложить России". В США объявили о новой концепции по Украине

Аналитик Фриман: Украине придется отдать РФ что-то еще, кроме утерянных земель

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Если Украина не хочет дальнейшей эскалации конфликта, ей придется предложить России нечто большее, чем уже утраченные регионы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший американский дипломат Час Фриман.
"Европейцы лгут сами себе, лгут и почему-то верят в свою ложь. Но они начинают осознавать, что Украина проиграла и ей придется идти на компромиссы. Киев не сможет вернуть утраченные территории, более того, ему придется предложить России что-то еще, если он не хочет продолжения конфликта", — заявил он.
Фриман также подчеркнул, что у киевского режима не осталось выхода, и Украина может потерять значимую часть своих земель.
"А если война продолжится, то мы знаем, как выглядит карта Новороссии. <…> Так что да, Украина в серьезной беде, и люди начинают это понимать", — отметил анадитик.
По данным Минобороны, российские силы за последние сутки нанесли удары по ключевой инфраструктуре военного аэродрома, а также по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными Силами Украины. В течение суток Украина потеряла 1075 солдат, 15 танков и других боевых бронированных машин, а также 46 единиц военной автомобильной техники. Кроме того, российские ПВО сбили 72 вражеских дрона.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевРОССИЯВСУ
 
 
