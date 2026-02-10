https://1prime.ru/20260210/ukraina-867342834.html
"Полный хаос!" В США пришли в ужас после происшествия на Западной Украине
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Российские силы поразили подстанцию в Львовской области, которую считают крупнейшей в Европе, сообщил в эфире YouTube-канала американский военный аналитик Андрей Мартьянов."Россия нанесла ночной удар по крупнейшей в Европе подстанции на 750 кВт во Львовской области, которая играет ключевую роль в распределении электроэнергии в западных регионах Украины. <…> Кроме того, она отвечает за прием электроэнергии из Евросоюза", — заявил эксперт.По его утверждению, вследствие этого удара воцарился хаос в энергетике не только на Востоке и в Центре Украины, но и в западном регионе страны."Перебои, конечно, будут катастрофические. <…> Из-за этого украинской стороне пришлось снизить выработку электроэнергии на АЭС. <…> В Восточной и Центральной Украине энергоснабжение было фактически полностью разрушено еще раньше. Теперь и Западная Украина может насладиться плодами своей деятельности, превратившей страну в террористическое государство. <…> Это хаос, полный хаос! <…> Но украинцы будут убеждать вас, что их система ПВО сбила все российские ракеты", — отметил Мартьянов.В ответ на обстрелы гражданских объектов украинскими вооруженными силами, российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и иностранных наемников. Также целями становятся инфраструктурные объекты Украины, включая энергетические системы, предприятия оборонной промышленности, а также учреждения военного управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что военные действия не касаются жилых зданий и социальных учреждений.
