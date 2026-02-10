Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полный хаос!" В США пришли в ужас после происшествия на Западной Украине - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260210/ukraina-867342834.html
"Полный хаос!" В США пришли в ужас после происшествия на Западной Украине
"Полный хаос!" В США пришли в ужас после происшествия на Западной Украине - 10.02.2026, ПРАЙМ
"Полный хаос!" В США пришли в ужас после происшествия на Западной Украине
Российские силы поразили подстанцию в Львовской области, которую считают крупнейшей в Европе, сообщил в эфире YouTube-канала американский военный аналитик... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T04:44+0300
2026-02-10T04:45+0300
спецоперация на украине
украина
львовская область
европа
дмитрий песков
ес
энергетика
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Российские силы поразили подстанцию в Львовской области, которую считают крупнейшей в Европе, сообщил в эфире YouTube-канала американский военный аналитик Андрей Мартьянов."Россия нанесла ночной удар по крупнейшей в Европе подстанции на 750 кВт во Львовской области, которая играет ключевую роль в распределении электроэнергии в западных регионах Украины. &lt;…&gt; Кроме того, она отвечает за прием электроэнергии из Евросоюза", — заявил эксперт.По его утверждению, вследствие этого удара воцарился хаос в энергетике не только на Востоке и в Центре Украины, но и в западном регионе страны."Перебои, конечно, будут катастрофические. &lt;…&gt; Из-за этого украинской стороне пришлось снизить выработку электроэнергии на АЭС. &lt;…&gt; В Восточной и Центральной Украине энергоснабжение было фактически полностью разрушено еще раньше. Теперь и Западная Украина может насладиться плодами своей деятельности, превратившей страну в террористическое государство. &lt;…&gt; Это хаос, полный хаос! &lt;…&gt; Но украинцы будут убеждать вас, что их система ПВО сбила все российские ракеты", — отметил Мартьянов.В ответ на обстрелы гражданских объектов украинскими вооруженными силами, российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и иностранных наемников. Также целями становятся инфраструктурные объекты Украины, включая энергетические системы, предприятия оборонной промышленности, а также учреждения военного управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что военные действия не касаются жилых зданий и социальных учреждений.
https://1prime.ru/20260204/tramp-867186322.html
украина
львовская область
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, львовская область, европа, дмитрий песков, ес, энергетика, ракетные удары
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Львовская область, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, ЕС, энергетика, ракетные удары
04:44 10.02.2026 (обновлено: 04:45 10.02.2026)
 
"Полный хаос!" В США пришли в ужас после происшествия на Западной Украине

Аналитик Мартьянов: РФ нанесла на Украине удар по крупнейшей в Европе подстанции

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Российские силы поразили подстанцию в Львовской области, которую считают крупнейшей в Европе, сообщил в эфире YouTube-канала американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
"Россия нанесла ночной удар по крупнейшей в Европе подстанции на 750 кВт во Львовской области, которая играет ключевую роль в распределении электроэнергии в западных регионах Украины. <…> Кроме того, она отвечает за прием электроэнергии из Евросоюза", — заявил эксперт.
По его утверждению, вследствие этого удара воцарился хаос в энергетике не только на Востоке и в Центре Украины, но и в западном регионе страны.
"Перебои, конечно, будут катастрофические. <…> Из-за этого украинской стороне пришлось снизить выработку электроэнергии на АЭС. <…> В Восточной и Центральной Украине энергоснабжение было фактически полностью разрушено еще раньше. Теперь и Западная Украина может насладиться плодами своей деятельности, превратившей страну в террористическое государство. <…> Это хаос, полный хаос! <…> Но украинцы будут убеждать вас, что их система ПВО сбила все российские ракеты", — отметил Мартьянов.
В ответ на обстрелы гражданских объектов украинскими вооруженными силами, российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и иностранных наемников. Также целями становятся инфраструктурные объекты Украины, включая энергетические системы, предприятия оборонной промышленности, а также учреждения военного управления и связи.
Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что военные действия не касаются жилых зданий и социальных учреждений.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Реакция Трампа на удары России по энергетике возмутила Украину
4 февраля, 17:41
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЛьвовская областьЕВРОПАДмитрий ПесковЕСэнергетикаракетные удары
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала