https://1prime.ru/20260210/ukraina-867342834.html

"Полный хаос!" В США пришли в ужас после происшествия на Западной Украине

"Полный хаос!" В США пришли в ужас после происшествия на Западной Украине - 10.02.2026, ПРАЙМ

"Полный хаос!" В США пришли в ужас после происшествия на Западной Украине

Российские силы поразили подстанцию в Львовской области, которую считают крупнейшей в Европе, сообщил в эфире YouTube-канала американский военный аналитик... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T04:44+0300

2026-02-10T04:44+0300

2026-02-10T04:45+0300

спецоперация на украине

украина

львовская область

европа

дмитрий песков

ес

энергетика

ракетные удары

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg

МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Российские силы поразили подстанцию в Львовской области, которую считают крупнейшей в Европе, сообщил в эфире YouTube-канала американский военный аналитик Андрей Мартьянов."Россия нанесла ночной удар по крупнейшей в Европе подстанции на 750 кВт во Львовской области, которая играет ключевую роль в распределении электроэнергии в западных регионах Украины. <…> Кроме того, она отвечает за прием электроэнергии из Евросоюза", — заявил эксперт.По его утверждению, вследствие этого удара воцарился хаос в энергетике не только на Востоке и в Центре Украины, но и в западном регионе страны."Перебои, конечно, будут катастрофические. <…> Из-за этого украинской стороне пришлось снизить выработку электроэнергии на АЭС. <…> В Восточной и Центральной Украине энергоснабжение было фактически полностью разрушено еще раньше. Теперь и Западная Украина может насладиться плодами своей деятельности, превратившей страну в террористическое государство. <…> Это хаос, полный хаос! <…> Но украинцы будут убеждать вас, что их система ПВО сбила все российские ракеты", — отметил Мартьянов.В ответ на обстрелы гражданских объектов украинскими вооруженными силами, российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и иностранных наемников. Также целями становятся инфраструктурные объекты Украины, включая энергетические системы, предприятия оборонной промышленности, а также учреждения военного управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что военные действия не касаются жилых зданий и социальных учреждений.

https://1prime.ru/20260204/tramp-867186322.html

украина

львовская область

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, львовская область, европа, дмитрий песков, ес, энергетика, ракетные удары