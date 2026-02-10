https://1prime.ru/20260210/ukraina-867344744.html
"Завтра днем": на Западе предупредили Украину о решающем событии
2026-02-10T07:14+0300
2026-02-10T07:14+0300
2026-02-10T07:14+0300
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Группа депутатов из нижней палаты итальянского парламента намерена выдвинуть инициативу о прекращении финансовой поддержки киевских властей и отмене законодательства, предусматривающего передачу средств Владимиру Зеленскому, сообщил член Палаты депутатов Италии Россано Сассо в социальной сети X.Сказано, что обсуждение и голосование ожидаются 10 февраля в Риме."Больше никаких денег для Зеленского. <…> Завтра днем (Десятого февраля. — Прим. ред.) в Палате депутатов запланировано голосование по законопроекту об Украине, который предусматривает очередную передачу средств Зеленскому. Мы считаем, что дальнейшая поставка оружия Зеленскому не поможет мирному процессу, и мир, достигнутый сегодня, предложит украинцам лучшие условия, чем мир, достигнутый завтра", — рассказал политик.По его словам, киевская власть давно утратила доверие из-за многочисленных коррупционных скандалов, в результате чего вся помощь, направляемая властям страны, теряется по пути к адресату. Таким образом, поддержка Украины начала противоречить национальным интересам Италии, считает депутат."Мы также хотели бы добавить, что передача еще миллиардов евро итальянских денег в руки людей, которые не всегда отличались честностью, о чем свидетельствуют недавние обвинения в коррупции в отношении лиц, очень близких к Зеленскому, не защищает интересы итальянцев. Мы предпочли бы, чтобы эти деньги были использованы для обеспечения безопасности наших граждан. <…> По этим причинам мы внесли соответствующее предложение", — прокомментировал Сассо предстоящее голосование.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании киевского режима Владимира Зеленского только затягивает конфликт и показывает, что Европа не стремится к миру на Украине. Она добавила, что бремя задолженности ляжет на европейских граждан.
