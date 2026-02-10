https://1prime.ru/20260210/ukraina-867345039.html

"Первыми начнут поляки": в армии США заявили о новой угрозе для Украины

"Первыми начнут поляки": в армии США заявили о новой угрозе для Украины

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Западные государства уже начали предъявлять территориальные претензии к Киеву, что после окончания конфликта с Россией может превратиться в настоящую охоту на Украину, заявил отставной офицер армии США Станислав Крапивник в интервью на YouTube-канале профессора Гленна Дизена."Итак, что произойдет, когда Украина превратится в остаточное государство? Давайте посмотрим на это реалистично. <…> Все, что останется, будет разделено между множеством разных стран. <…> У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии. У каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Но как только это начнется, как только все акулы почуют кровь в воде, это превратится в настоящую охоту", — рассказал военный.Он также отметил, что реорганизация территорий, подконтрольных Киеву, произойдет по результатам мирного урегулирования с Москвой, которое возможно лишь в виде полной капитуляции."Все русские хотят мира, но мир означает капитуляцию Украины. <…> Единственная удовлетворительная сделка в борьбе с нацистами, которые ежедневно убивают мирных жителей, женщин и детей, — это их уничтожение. Другого выбора нет", — добавил Крапивник.В последние недели обострились отношения Киева с его западными соседями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские власти в гибели венгерского меньшинства во время мобилизационных мероприятий. После этого он даже назвал Украину врагом Будапешта.

