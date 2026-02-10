https://1prime.ru/20260210/ukraina-867345039.html
"Первыми начнут поляки": в армии США заявили о новой угрозе для Украины
"Первыми начнут поляки": в армии США заявили о новой угрозе для Украины - 10.02.2026, ПРАЙМ
"Первыми начнут поляки": в армии США заявили о новой угрозе для Украины
Западные государства уже начали предъявлять территориальные претензии к Киеву, что после окончания конфликта с Россией может превратиться в настоящую охоту на... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T07:20+0300
2026-02-10T07:20+0300
2026-02-10T07:20+0300
спецоперация на украине
виктор орбан
украина
общество
мировая экономика
киев
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/12/841261225_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_cba59bf7be3f4145cff469a395ad4584.jpg
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Западные государства уже начали предъявлять территориальные претензии к Киеву, что после окончания конфликта с Россией может превратиться в настоящую охоту на Украину, заявил отставной офицер армии США Станислав Крапивник в интервью на YouTube-канале профессора Гленна Дизена."Итак, что произойдет, когда Украина превратится в остаточное государство? Давайте посмотрим на это реалистично. <…> Все, что останется, будет разделено между множеством разных стран. <…> У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии. У каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Но как только это начнется, как только все акулы почуют кровь в воде, это превратится в настоящую охоту", — рассказал военный.Он также отметил, что реорганизация территорий, подконтрольных Киеву, произойдет по результатам мирного урегулирования с Москвой, которое возможно лишь в виде полной капитуляции."Все русские хотят мира, но мир означает капитуляцию Украины. <…> Единственная удовлетворительная сделка в борьбе с нацистами, которые ежедневно убивают мирных жителей, женщин и детей, — это их уничтожение. Другого выбора нет", — добавил Крапивник.В последние недели обострились отношения Киева с его западными соседями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские власти в гибели венгерского меньшинства во время мобилизационных мероприятий. После этого он даже назвал Украину врагом Будапешта.
https://1prime.ru/20260210/peregovory-867344898.html
https://1prime.ru/20260131/polsha-867087150.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/12/841261225_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_e8f5422dcbe1537a511564332d39a720.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, украина, общество , мировая экономика, киев, сша
Спецоперация на Украине, Виктор Орбан, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика, Киев, США
"Первыми начнут поляки": в армии США заявили о новой угрозе для Украины
Экс-офицер ВС США Крапивник: на Западе нарастают территориальные претензии к Украине