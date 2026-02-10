Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Первыми начнут поляки": в армии США заявили о новой угрозе для Украины - 10.02.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Первыми начнут поляки": в армии США заявили о новой угрозе для Украины
"Первыми начнут поляки": в армии США заявили о новой угрозе для Украины
Западные государства уже начали предъявлять территориальные претензии к Киеву, что после окончания конфликта с Россией может превратиться в настоящую охоту на... | 10.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Западные государства уже начали предъявлять территориальные претензии к Киеву, что после окончания конфликта с Россией может превратиться в настоящую охоту на Украину, заявил отставной офицер армии США Станислав Крапивник в интервью на YouTube-канале профессора Гленна Дизена."Итак, что произойдет, когда Украина превратится в остаточное государство? Давайте посмотрим на это реалистично. &lt;…&gt; Все, что останется, будет разделено между множеством разных стран. &lt;…&gt; У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии. У каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Но как только это начнется, как только все акулы почуют кровь в воде, это превратится в настоящую охоту", — рассказал военный.Он также отметил, что реорганизация территорий, подконтрольных Киеву, произойдет по результатам мирного урегулирования с Москвой, которое возможно лишь в виде полной капитуляции."Все русские хотят мира, но мир означает капитуляцию Украины. &lt;…&gt; Единственная удовлетворительная сделка в борьбе с нацистами, которые ежедневно убивают мирных жителей, женщин и детей, — это их уничтожение. Другого выбора нет", — добавил Крапивник.В последние недели обострились отношения Киева с его западными соседями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские власти в гибели венгерского меньшинства во время мобилизационных мероприятий. После этого он даже назвал Украину врагом Будапешта.
07:20 10.02.2026
 
"Первыми начнут поляки": в армии США заявили о новой угрозе для Украины

Экс-офицер ВС США Крапивник: на Западе нарастают территориальные претензии к Украине

Польские военные
Польские военные
Польские военные. Архивное фото
© Public Domaiin
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Западные государства уже начали предъявлять территориальные претензии к Киеву, что после окончания конфликта с Россией может превратиться в настоящую охоту на Украину, заявил отставной офицер армии США Станислав Крапивник в интервью на YouTube-канале профессора Гленна Дизена.
"Итак, что произойдет, когда Украина превратится в остаточное государство? Давайте посмотрим на это реалистично. <…> Все, что останется, будет разделено между множеством разных стран. <…> У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии. У каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Но как только это начнется, как только все акулы почуют кровь в воде, это превратится в настоящую охоту", — рассказал военный.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
"Без выхода к морю": на Западе раскрыли катастрофу Зеленского в переговорах
07:17
Он также отметил, что реорганизация территорий, подконтрольных Киеву, произойдет по результатам мирного урегулирования с Москвой, которое возможно лишь в виде полной капитуляции.
"Все русские хотят мира, но мир означает капитуляцию Украины. <…> Единственная удовлетворительная сделка в борьбе с нацистами, которые ежедневно убивают мирных жителей, женщин и детей, — это их уничтожение. Другого выбора нет", — добавил Крапивник.
В последние недели обострились отношения Киева с его западными соседями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские власти в гибели венгерского меньшинства во время мобилизационных мероприятий. После этого он даже назвал Украину врагом Будапешта.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
"Чтобы было больно". В Польше вспыхнул конфликт из-за решения Киева
31 января, 23:21
 
Спецоперация на УкраинеВиктор ОрбанУКРАИНАОбществоМировая экономикаКиевСША
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
