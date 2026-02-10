https://1prime.ru/20260210/yuan-867346463.html
Курс юаня снижается в начале торгов
Курс юаня снижается в начале торгов
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,15 рубля.
