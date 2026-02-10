https://1prime.ru/20260210/yuan-867346463.html

Курс юаня снижается в начале торгов

Курс юаня снижается в начале торгов - 10.02.2026, ПРАЙМ

Курс юаня снижается в начале торгов

Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T10:34+0300

2026-02-10T10:34+0300

2026-02-10T10:34+0300

китайский юань

рынок

торги

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,15 рубля.

https://1prime.ru/20260210/zoloto-867345741.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, юань