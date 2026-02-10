https://1prime.ru/20260210/yuan-867356090.html

Официальный курс юаня на среду снизился на 1,44 копейки

2026-02-10T17:52+0300

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,44 копейки, до 11,1533 рубля, доллара - на 44,11 копейки, до 77,2091 рубля, евро - на 7,07 копейки, до 91,9429 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

