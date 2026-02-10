Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мало что останется": в США жестко ответили на новую истерику Зеленского
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции
"Мало что останется": в США жестко ответили на новую истерику Зеленского
Владимир Зеленский устроил сцену на фоне переговоров с Россией в Абу-Даби из-за критической ситуации на фронте и осознания неизбежности поражения Киева в зоне...
2026-02-10T07:08+0300
2026-02-10T07:08+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский устроил сцену на фоне переговоров с Россией в Абу-Даби из-за критической ситуации на фронте и осознания неизбежности поражения Киева в зоне спецоперации, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью с Гленном Дизеном, которое размещено на его YouTube-канале."С Зеленским начали происходить некоторые странные вещи. Вчера &lt;…&gt; он пришел в ярость и заявил: "Мы ни в коем случае не будем продолжать переговоры в Абу-Даби, все должно быть перенесены в Майами" и так далее. Во всем этом есть что-то странное, он что-то знает. Почему именно Абу-Даби больше не подходит для Украины? &lt;…&gt; Там происходит что-то еще, чего мы пока не знаем, но, я думаю, скоро узнаем", — рассказал эксперт.По его мнению, режим Зеленского оказался в ловушке — быстрое завершение конфликта с Россией означает падение текущего руководства Киева, но сохранение украинской государственности. Между тем, Зеленский выбрал затягивание конфликта, что может оставить от страны лишь руины."Возможности украинцев защитить себя становятся все меньше и меньше. Они исчерпали свои запасы патриотов, и они не могут противостоять российским гиперзвуковым ракетам. &lt;…&gt; От Украины мало что останется, если эта война не закончится в ближайшее время. Но я думаю, что все к этому идет. &lt;…&gt; Мы очень близки к финалу, что объясняет истерику господина Зеленского", — подытожил Доктороу.В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошел второй этап переговоров по Украине с участием представителей России, США и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал встречи, прошедшие в Эмиратах, как конструктивные и вместе с тем очень сложные, пообещав их продолжение.
Политолог Доктороу: Зеленский впал в истерику из-за переговоров в Абу-Даби

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский устроил сцену на фоне переговоров с Россией в Абу-Даби из-за критической ситуации на фронте и осознания неизбежности поражения Киева в зоне спецоперации, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью с Гленном Дизеном, которое размещено на его YouTube-канале.
"С Зеленским начали происходить некоторые странные вещи. Вчера <…> он пришел в ярость и заявил: "Мы ни в коем случае не будем продолжать переговоры в Абу-Даби, все должно быть перенесены в Майами" и так далее. Во всем этом есть что-то странное, он что-то знает. Почему именно Абу-Даби больше не подходит для Украины? <…> Там происходит что-то еще, чего мы пока не знаем, но, я думаю, скоро узнаем", — рассказал эксперт.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
"За одну ночь": на Западе начался переполох после атаки России на Украину
Вчера, 07:07
По его мнению, режим Зеленского оказался в ловушке — быстрое завершение конфликта с Россией означает падение текущего руководства Киева, но сохранение украинской государственности. Между тем, Зеленский выбрал затягивание конфликта, что может оставить от страны лишь руины.
"Возможности украинцев защитить себя становятся все меньше и меньше. Они исчерпали свои запасы патриотов, и они не могут противостоять российским гиперзвуковым ракетам. <…> От Украины мало что останется, если эта война не закончится в ближайшее время. Но я думаю, что все к этому идет. <…> Мы очень близки к финалу, что объясняет истерику господина Зеленского", — подытожил Доктороу.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошел второй этап переговоров по Украине с участием представителей России, США и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал встречи, прошедшие в Эмиратах, как конструктивные и вместе с тем очень сложные, пообещав их продолжение.
"Капитуляция Украины": в США рассказали о неожиданном плане Трампа
"Капитуляция Украины": в США рассказали о неожиданном плане Трампа
8 февраля, 06:29
 
