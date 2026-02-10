Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Панически и гневно". На Западе ответили на выходку Зеленского
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Панически и гневно". На Западе ответили на выходку Зеленского
"Панически и гневно". На Западе ответили на выходку Зеленского - 10.02.2026, ПРАЙМ
"Панически и гневно". На Западе ответили на выходку Зеленского
Украина не в состоянии защитить свою энергетическую инфраструктуру от российских ракет, однако Зеленский не стремится к завершению конфликта, такое мнение в... | 10.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Украина не в состоянии защитить свою энергетическую инфраструктуру от российских ракет, однако Зеленский не стремится к завершению конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис."На Украине много высококвалифицированных специалистов в области энергетики, которые могут провести множество ремонтных работ. Но как только украинцы устраняют повреждения, русские снова запускают ракеты — и все сначала... И каждый новый российский удар еще более разрушительный. &lt;…&gt; Так что гонку между способностью России разрушать и возможностями Украины восстанавливать украинцы неизбежно проиграют", — заявил он.Меркурис также заявил, что, несмотря на все потери и страдания населения, Зеленский не намерен идти на уступки ради прекращения конфликта."Недавно Зеленский крайне панически и гневно заявил, что российские беспилотники и ракеты достигают цели из-а недостатков украинских ВВС и ПВО, которые якобы могли бы сделать больше. &lt;…&gt; Но Зеленский, конечно, не говорит, что именно нужно сделать. &lt;…&gt; В любом случае он, очевидно, не хочет прекращать войну, не хочет уступать ни миллиметра территории. &lt;…&gt; У него, как мне кажется, нет другого выбора, кроме как продолжать конфликт и обвинять в неудачах других", — добавил эксперт.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, российские военные зачастую наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также нацеливаются на объекты энергетики, оборонной промышленности, управления войсками и связистские узлы.Представитель Кремля, Дмитрий Песков, неоднократно подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым зданиям и социальным объектам.
07:38 10.02.2026 (обновлено: 07:39 10.02.2026)
 
"Панически и гневно". На Западе ответили на выходку Зеленского

Аналитик Меркурис: Зеленский не планирует завершать конфликт

МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. Украина не в состоянии защитить свою энергетическую инфраструктуру от российских ракет, однако Зеленский не стремится к завершению конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
"На Украине много высококвалифицированных специалистов в области энергетики, которые могут провести множество ремонтных работ. Но как только украинцы устраняют повреждения, русские снова запускают ракеты — и все сначала... И каждый новый российский удар еще более разрушительный. <…> Так что гонку между способностью России разрушать и возможностями Украины восстанавливать украинцы неизбежно проиграют", — заявил он.
Меркурис также заявил, что, несмотря на все потери и страдания населения, Зеленский не намерен идти на уступки ради прекращения конфликта.
"Недавно Зеленский крайне панически и гневно заявил, что российские беспилотники и ракеты достигают цели из-а недостатков украинских ВВС и ПВО, которые якобы могли бы сделать больше. <…> Но Зеленский, конечно, не говорит, что именно нужно сделать. <…> В любом случае он, очевидно, не хочет прекращать войну, не хочет уступать ни миллиметра территории. <…> У него, как мне кажется, нет другого выбора, кроме как продолжать конфликт и обвинять в неудачах других", — добавил эксперт.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, российские военные зачастую наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также нацеливаются на объекты энергетики, оборонной промышленности, управления войсками и связистские узлы.
Представитель Кремля, Дмитрий Песков, неоднократно подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым зданиям и социальным объектам.
Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Вчера, 23:23
