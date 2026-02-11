https://1prime.ru/20260211/alikhanov-867375312.html

Алиханов рассказал о росте доли отечественных автомобилей на рынке

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Доля российских автомобилей на рынке страны в прошлом году увеличилась с 45 до 56%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Из позитивных тенденций отмечу увеличение отечественной доли с 45 до 56%. Здесь сработала индексация утильсбора и изменение механизма его расчета для легкового сегмента в декабре прошлого года", - сообщил министр об итогах отрасли автопрома в 2025 году. Алиханов добавил, что в настоящее время делается упор на увеличении предложения новых моделей, как отечественных марок, так и локализованных иностранных производителей.

