Алиханов рассказал о росте доли отечественных автомобилей на рынке - 11.02.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о росте доли отечественных автомобилей на рынке
Алиханов рассказал о росте доли отечественных автомобилей на рынке - 11.02.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о росте доли отечественных автомобилей на рынке
Доля российских автомобилей на рынке страны в прошлом году увеличилась с 45 до 56%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T10:54+0300
2026-02-11T10:54+0300
экономика
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
промышленность
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Доля российских автомобилей на рынке страны в прошлом году увеличилась с 45 до 56%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Из позитивных тенденций отмечу увеличение отечественной доли с 45 до 56%. Здесь сработала индексация утильсбора и изменение механизма его расчета для легкового сегмента в декабре прошлого года", - сообщил министр об итогах отрасли автопрома в 2025 году. Алиханов добавил, что в настоящее время делается упор на увеличении предложения новых моделей, как отечественных марок, так и локализованных иностранных производителей.
рф
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, промышленность, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Промышленность, Авто
10:54 11.02.2026
 
Алиханов рассказал о росте доли отечественных автомобилей на рынке

Алиханов: доля российских автомобилей на рынке страны выросла до 56 процентов

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Доля российских автомобилей на рынке страны в прошлом году увеличилась с 45 до 56%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Из позитивных тенденций отмечу увеличение отечественной доли с 45 до 56%. Здесь сработала индексация утильсбора и изменение механизма его расчета для легкового сегмента в декабре прошлого года", - сообщил министр об итогах отрасли автопрома в 2025 году.
Алиханов добавил, что в настоящее время делается упор на увеличении предложения новых моделей, как отечественных марок, так и локализованных иностранных производителей.
