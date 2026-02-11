https://1prime.ru/20260211/barrel-867392734.html

TotalEnergies заложила в бюджет на 2026 год цену нефти в $60 за баррель

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies заложила в свой бюджет на 2026 год цену нефти в 60 долларов за баррель, ожидает усиления влияния ОПЕК+ на мировой рынок, следует из презентации главы компании Патрика Пуянне, которую он представил в ходе конференции по итогам четвертого квартала. "Ожидается, что в 2026 году динамичный рост спроса на нефть превысит 0,9 млн баррелей в сутки и будет полностью обеспечен странами, не входящими в ОЭСР. Рост предложения стран, не входящих в ОПЕК, снизится в 2026 году, что откроет возможности для усиления влияния ОПЕК+ на мировой рынок", - говорится в материалах. В частности, TotalEnergies отмечает снижение буровой активности американских производителей сланцевой нефти на 15% в годовом выражении. Согласно презентации, бюджетные прогнозы компании составляют 60 долларов за баррель нефти. Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает более 100 тысяч человек примерно в 120 странах.

2026

