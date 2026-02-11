Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
TotalEnergies заложила в бюджет на 2026 год цену нефти в $60 за баррель - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/barrel-867392734.html
TotalEnergies заложила в бюджет на 2026 год цену нефти в $60 за баррель
TotalEnergies заложила в бюджет на 2026 год цену нефти в $60 за баррель - 11.02.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies заложила в бюджет на 2026 год цену нефти в $60 за баррель
Французская TotalEnergies заложила в свой бюджет на 2026 год цену нефти в 60 долларов за баррель, ожидает усиления влияния ОПЕК+ на мировой рынок, следует из... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T19:03+0300
2026-02-11T19:03+0300
нефть
totalenergies
опек
оэср
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864739256_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_35df490b84ef14c56e57400424eaf0ab.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies заложила в свой бюджет на 2026 год цену нефти в 60 долларов за баррель, ожидает усиления влияния ОПЕК+ на мировой рынок, следует из презентации главы компании Патрика Пуянне, которую он представил в ходе конференции по итогам четвертого квартала. "Ожидается, что в 2026 году динамичный рост спроса на нефть превысит 0,9 млн баррелей в сутки и будет полностью обеспечен странами, не входящими в ОЭСР. Рост предложения стран, не входящих в ОПЕК, снизится в 2026 году, что откроет возможности для усиления влияния ОПЕК+ на мировой рынок", - говорится в материалах. В частности, TotalEnergies отмечает снижение буровой активности американских производителей сланцевой нефти на 15% в годовом выражении. Согласно презентации, бюджетные прогнозы компании составляют 60 долларов за баррель нефти. Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает более 100 тысяч человек примерно в 120 странах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864739256_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_2567a158a76cc0bd89321762f90d11b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, totalenergies, опек, оэср, газ
Нефть, TotalEnergies, ОПЕК, ОЭСР, Газ
19:03 11.02.2026
 
TotalEnergies заложила в бюджет на 2026 год цену нефти в $60 за баррель

TotalEnergies заложила в свой бюджет на 2026 г цену нефти в $60 за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies заложила в свой бюджет на 2026 год цену нефти в 60 долларов за баррель, ожидает усиления влияния ОПЕК+ на мировой рынок, следует из презентации главы компании Патрика Пуянне, которую он представил в ходе конференции по итогам четвертого квартала.
"Ожидается, что в 2026 году динамичный рост спроса на нефть превысит 0,9 млн баррелей в сутки и будет полностью обеспечен странами, не входящими в ОЭСР. Рост предложения стран, не входящих в ОПЕК, снизится в 2026 году, что откроет возможности для усиления влияния ОПЕК+ на мировой рынок", - говорится в материалах.
В частности, TotalEnergies отмечает снижение буровой активности американских производителей сланцевой нефти на 15% в годовом выражении.
Согласно презентации, бюджетные прогнозы компании составляют 60 долларов за баррель нефти.
Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает более 100 тысяч человек примерно в 120 странах.
 
НефтьTotalEnergiesОПЕКОЭСРГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала