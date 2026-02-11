https://1prime.ru/20260211/benzin-867394477.html

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,2%

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,2% - 11.02.2026, ПРАЙМ

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,2%

Средняя розничная цена бензина в России за неделю со 2 по 9 февраля выросла на 0,2%, дизельного топлива - на 0,03%, свидетельствуют данные Росстата. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T19:45+0300

2026-02-11T19:45+0300

2026-02-11T19:45+0300

энергетика

россия

рф

ивановская область

москва

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/45/841424567_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9cfbbfc926bd4f6660e696627486e1ab.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю со 2 по 9 февраля выросла на 0,2%, дизельного топлива - на 0,03%, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,2%, до 62,24 рубля за литр, Аи-95 - на 0,2%, до 67,69 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене тоже на 0,2% - до 91,25 рубля. Общая инфляция в стране с 3 по 9 февраля составила 0,13%. За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 61 субъекте РФ, более всего в Ивановской области (+0,7%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 9 субъектах, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,8%) и Республике Дагестан (-1,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,4% и 0,6% соответственно.

рф

ивановская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, ивановская область, москва, росстат