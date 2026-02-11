Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,2%

https://1prime.ru/20260211/benzin-867394477.html
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю со 2 по 9 февраля выросла на 0,2%, дизельного топлива - на 0,03%, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,2%, до 62,24 рубля за литр, Аи-95 - на 0,2%, до 67,69 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене тоже на 0,2% - до 91,25 рубля. Общая инфляция в стране с 3 по 9 февраля составила 0,13%. За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 61 субъекте РФ, более всего в Ивановской области (+0,7%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 9 субъектах, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,8%) и Республике Дагестан (-1,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,4% и 0,6% соответственно.
