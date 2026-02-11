"Не оправдал доверия". Что потеряли любители легких денег

https://1prime.ru/20260211/ekonomika-867361453.html

2026-02-11T07:07+0300

МОСКВА, .. фев —ПРАЙМ. Главная криптовалюта мира — биткоин — в очередной раз рухнула, похоронив надежды тех, кто хотел быстро заработать. Почему "цифровое золото" утратило блеск и что делать тем, кто успел вложиться, — в материале "Прайм".Рухнуло все и сразуБиткоин подтвердил репутацию крайне ненадежного актива. Начав взрывной рост после избрания Дональда Трампа президентом США в 2024-м, к осени прошлого года он достиг исторического максимума — 120 тысяч долларов. Эту цену уже тогда многие называли оторванной от реальности.И вот случился обвал. К концу прошлого года за биткоин давали меньше 100 тысяч, а в феврале он рухнул с 90 к 60.Столь же резко изменились и прогнозы аналитиков. Если осенью все считали, что за криптовалюту вот-вот будут давать 150 и даже 200 тысяч, то сейчас ориентирысместились в район 50 тысяч.Следом посыпался и весь сегмент альткоинов. Ethereum потерял треть стоимости, Solana — около сорока процентов. Что довольно логично.Криптовалюта — спекулятивный высокорисковый актив, ни к чему, по сути, не привязанный. Когда его принялись покупать не только энтузиасты, но даже пенсионные фонды (через ETF), крах стал реальностью. Теперь свои деньги из пирамиды пытаются вынуть и рядовые вкладчики, и крупный капитал.Ничто не предвещалоПри этом никакого новостного негатива не было. Инвесторы обратили внимание на решение Трампа поставить во главе ФРС сторонника жесткой монетарной политики Кевина Уорша. Те, кто надеялся на приток ликвидности, экстренно вышли из криптоактивов. А это в основном гиганты финансового рынка."Крупные фонды вывели за январь более трех миллиардов из биткоин-ETF, и это происходит из-за холодного расчета. Если доходность по американским облигациям растет, зачем держать волатильный актив с таким уровнем риска?" — рассуждает управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.Уход институциональных инвесторов оказался критичным. Этот капитал работает по другим законам, нежели розничный энтузиазм, но в конечном счете именно он формирует тренд, комментирует ситуацию партнер коммуникационного агентства Goldman Agency Ахмед Юсупов.Но это все же не объясняет волатильность крипторынка. Он просто таким задуман: сама природа крипты предполагает моментальные необъяснимые взлеты и столь же резкие обвалы. Предсказывать амплитуду этого маятника способны, пожалуй, лишь экстрасенсы. Но серьезные инвесторы предпочитают профессиональный теханализ, особенно если на кону миллиарды долларов.Золото всегда в ценеЯсно одно: мир на пороге смены цикла ликвидности. Все экономят, денег на рынках становится меньше. Понимающие инвесторы поспешно переходят в режим risk-off, что усиливает волатильность биткоина, который так и не смог стать надежным убежищем в условиях усиления геополитической нестабильности. За неделю инвесторы потеряли на обвале крипторынка 500 миллиардов долларов, подсчитали в Bloomberg.А золото на исторических максимумах — снова выше пяти тысяч за унцию. За год подорожало почти вдвое. Швейцарский франк укрепляется, доллар держится. Биткоин же двигается в противофазе.Переосмысление рынкаВера в криптовалюту как "цифровое золото" и надежную альтернативу традиционным активам подорвана. Ни золото, ни нефть, ни надежные акции не падают вдвое за полгода без глобального кризиса."Каскадного обвала экономики этот разворот не спровоцирует. Однако коррекция уже послужила мощным катализатором перераспределения капитала как внутри криптоиндустрии, так и между классами активов", — говорит управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.Сейчас средства уходят в денежный рынок, короткие облигации и защитные сегменты, повышая роль институциональных игроков и регулируемой инфраструктуры. У рынка есть шанс выйти из кризиса более зрелым. Но зависимость от макроэкономических факторов и глобальных потоков ликвидности усилится, добавляет эксперт.По мнению доцента экономического факультета РУДН Софьи Главиной, обвал крипторынка укрепит позиции регуляторов, которые выступают за жесткий контроль. С другой стороны — подтолкнет правительства к еще более осторожному и медленному внедрению цифровых валют, чтобы избежать любых ассоциаций с волатильностью крипты.Крест на прибылиЧастным инвесторам придется пересмотреть стратегию. А зарабатывать сверхприбыли на движении криптовалют вообще способны очень немногие."Это биржевая криптоинфраструктура, деривативные площадки, кастодиальные сервисы и эмитенты квазиденежных валют — прежде всего стейблкоинов, куда в период турбулентности как раз перетекает большая часть ликвидности", — уточняет Дмитрий Целищев.Гораздо больше тех, кто подсчитывает убытки: набравшие долгов майнеры, криптокредиторы, держатели крупных пакетов. И, конечно, частники, поверившие настойчивым уговорам "вложиться в крипту".Масштаб потерь зависит от точки входа и горизонта планирования. Частные инвесторы в такой ситуации оказываются заложниками собственных иллюзий."Многие вошли на пике, их позиции массово ликвидируются сейчас — за последние дни объем принудительных закрытий превысил семь миллиардов долларов. Крупные игроки могут пересидеть бурю или хеджироваться, розничные — нет", — отмечает Денис Астафьев.Уверять, что "еще есть шанс соскочить без потерь", — значит вводить людей в заблуждение. На таком рынке нужна стратегия, а не надежда на отскок.Еще не конецОднако сам по себе крипторынок никуда не денется. Сейчас он вернулся к реальности, и это начало нового цикла — более зрелого, менее эйфоричного.Технические показатели свидетельствуют, что дно близко и основное падение уже позади. Эксперты сходятся на том, что все затормозится на отметках 55-60 тысяч долларов за биткоин. Это зона накопления институциональных инвесторов и фундаментальный уровень поддержки. Именно отсюда стартовал рост в конце 2024-го, туда все и вернется."Эта зона может стать точкой накопления для тех, кто смотрит на год-два вперед, когда регуляторные сигналы станут четче, а ликвидность вернется", — предполагает Ахмед Юсупов.Не стоит забывать, что биткоин поддерживает администрация США. Трампу очень важно подойти к ноябрьским выборам в сенат и палату представителей с позитивным фоном на фондовых рынках (включая крипту), напомнила также Софья Главина. Поэтому резкие движения вверх тоже не исключены.

2026

