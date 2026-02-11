https://1prime.ru/20260211/gadalka--867377760.html

В Екатеринбурге гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – ПРАЙМ. Гадалка из Екатеринбурга, "снимая порчу" с пенсионерки, похитила у нее 200 тысяч рублей "гробовых", при этом пообещав, что вернет деньги на следующий день очищенными, сообщила пресс-группа городского УМВД. По данным ведомства, полиция столицы Урала расследует дело против 35-летней жительницы Красноуральска, ей вменяют кражу с незаконным проникновением в квартиру в крупном размере. В декабре 2025 года подозреваемая познакомилась с пожилой женщиной и предложила ей погадать, так как на ней может быть порча и ей грозит беда. Вместе они отправились в квартиру пенсионерки. Там при помощи манипуляций с куриным яйцом гадалка "продемонстрировала, что на старушке проклятие". "После этого аферистка внушила бабушке, что негативная энергия, как правило, копится в деньгах и ценностях, хранящихся в доме, и попросила показать имеющиеся наличные. Потерпевшая достала все свои накопления и передала ведунье. Подозреваемая пообещала провести обряд очищения и вернуть их на следующий день. Таким образом, пенсионерка лишилась порядка 200 тысяч "гробовых", – рассказали в полиции. Сотрудники уголовного розыска задержали "колдунью", оказалось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, однако либо получала штрафы, либо дела прекращались за примирением сторон. "Следствие располагает информацией о причастности задержанной как минимум к четырем эпизодам хищений денег у пенсионеров. Предполагается, что в одном из случаев подозреваемая даже могла совершить грабеж, когда потерпевшая в последний момент отказалась отдать ей деньги", – заключили в УМВД.

