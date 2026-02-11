https://1prime.ru/20260211/germanija-867369844.html

Германия переплатила за российскую нефть почти 40 миллиардов евро

Германия переплатила за российскую нефть почти 40 миллиардов евро - 11.02.2026, ПРАЙМ

Германия переплатила за российскую нефть почти 40 миллиардов евро

Отказ от российского черного золота сделал импортную нефть более дорогой для Германии - в результате за четыре года страна переплатила за топливо почти 40... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T06:27+0300

2026-02-11T06:27+0300

2026-02-11T06:27+0300

энергетика

экономика

нефть

германия

берлин

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867369844.jpg?1770780464

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Отказ от российского черного золота сделал импортную нефть более дорогой для Германии - в результате за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 миллиардов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Еще в январе-ноябре 2021 года Германия закупала нефть по 55,2 евро за баррель, однако в последующие годы ужесточения санкционного давления на Россию цены поползли вверх: за аналогичный период 2022 года цена выросла уже до 90,5 евро за баррель, в 2023 году Берлин импортировал нефть по 77,5 евро, в 2024 году- по 75,5 евро, а в прошлом году - по 63,7 евро за баррель. При этом импорт нефти в первый год жестких антироссийских санкций показал заметную положительную динамику: за 11 месяцев 2022 года он составил 502,1 миллиона баррелей против 445 миллионов за аналогичный период предшествующего года. В 2023 он несколько снизился - до 417,9 миллиона баррелей, в 2024 году - снова подрос, составив 451,9 миллиона баррелей, а за 11 месяцев прошлого года просел до 425,5 миллиона баррелей. В результате на фоне подорожания для Германии импортной нефти упущенная выгода по итогам неполного 2025 года составила 3,6 миллиарда евро, а за 2022-2024 годы - 36,2 миллиарда. В целом с начала введения антироссийских санкций Германия переплатила 39,8 миллиарда евро. "Отказываясь от российской нефти, Германия в первую очередь потеряла доступ к относительно дешёвым трубопроводным поставкам, что в 2022–2023 годах, сразу после введения санкций ЕС и прекращения импорта российской нефти, привело к росту издержек для промышленности, транспорта и энергетики", - рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. При этом ЕС планирует в перспективе полностью отказаться от российского топлива. Так, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.

германия

берлин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, германия, берлин, ес, евростат