https://1prime.ru/20260211/germanija-867369844.html
Германия переплатила за российскую нефть почти 40 миллиардов евро
Германия переплатила за российскую нефть почти 40 миллиардов евро - 11.02.2026, ПРАЙМ
Германия переплатила за российскую нефть почти 40 миллиардов евро
Отказ от российского черного золота сделал импортную нефть более дорогой для Германии - в результате за четыре года страна переплатила за топливо почти 40... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T06:27+0300
2026-02-11T06:27+0300
2026-02-11T06:27+0300
энергетика
экономика
нефть
германия
берлин
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867369844.jpg?1770780464
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Отказ от российского черного золота сделал импортную нефть более дорогой для Германии - в результате за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 миллиардов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Еще в январе-ноябре 2021 года Германия закупала нефть по 55,2 евро за баррель, однако в последующие годы ужесточения санкционного давления на Россию цены поползли вверх: за аналогичный период 2022 года цена выросла уже до 90,5 евро за баррель, в 2023 году Берлин импортировал нефть по 77,5 евро, в 2024 году- по 75,5 евро, а в прошлом году - по 63,7 евро за баррель.
При этом импорт нефти в первый год жестких антироссийских санкций показал заметную положительную динамику: за 11 месяцев 2022 года он составил 502,1 миллиона баррелей против 445 миллионов за аналогичный период предшествующего года. В 2023 он несколько снизился - до 417,9 миллиона баррелей, в 2024 году - снова подрос, составив 451,9 миллиона баррелей, а за 11 месяцев прошлого года просел до 425,5 миллиона баррелей.
В результате на фоне подорожания для Германии импортной нефти упущенная выгода по итогам неполного 2025 года составила 3,6 миллиарда евро, а за 2022-2024 годы - 36,2 миллиарда. В целом с начала введения антироссийских санкций Германия переплатила 39,8 миллиарда евро.
"Отказываясь от российской нефти, Германия в первую очередь потеряла доступ к относительно дешёвым трубопроводным поставкам, что в 2022–2023 годах, сразу после введения санкций ЕС и прекращения импорта российской нефти, привело к росту издержек для промышленности, транспорта и энергетики", - рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
При этом ЕС планирует в перспективе полностью отказаться от российского топлива. Так, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
германия
берлин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, германия, берлин, ес, евростат
Энергетика, Экономика, Нефть, ГЕРМАНИЯ, Берлин, ЕС, Евростат
Германия переплатила за российскую нефть почти 40 миллиардов евро
Евростат: отказ от российского золота сделал импортную нефть дороже для Германии
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Отказ от российского черного золота сделал импортную нефть более дорогой для Германии - в результате за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 миллиардов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Еще в январе-ноябре 2021 года Германия закупала нефть по 55,2 евро за баррель, однако в последующие годы ужесточения санкционного давления на Россию цены поползли вверх: за аналогичный период 2022 года цена выросла уже до 90,5 евро за баррель, в 2023 году Берлин импортировал нефть по 77,5 евро, в 2024 году- по 75,5 евро, а в прошлом году - по 63,7 евро за баррель.
При этом импорт нефти в первый год жестких антироссийских санкций показал заметную положительную динамику: за 11 месяцев 2022 года он составил 502,1 миллиона баррелей против 445 миллионов за аналогичный период предшествующего года. В 2023 он несколько снизился - до 417,9 миллиона баррелей, в 2024 году - снова подрос, составив 451,9 миллиона баррелей, а за 11 месяцев прошлого года просел до 425,5 миллиона баррелей.
В результате на фоне подорожания для Германии импортной нефти упущенная выгода по итогам неполного 2025 года составила 3,6 миллиарда евро, а за 2022-2024 годы - 36,2 миллиарда. В целом с начала введения антироссийских санкций Германия переплатила 39,8 миллиарда евро.
"Отказываясь от российской нефти, Германия в первую очередь потеряла доступ к относительно дешёвым трубопроводным поставкам, что в 2022–2023 годах, сразу после введения санкций ЕС и прекращения импорта российской нефти, привело к росту издержек для промышленности, транспорта и энергетики", - рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
При этом ЕС планирует в перспективе полностью отказаться от российского топлива. Так, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.