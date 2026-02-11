https://1prime.ru/20260211/komitet-867366296.html
Комитет сената США проведет закрытый брифинг по ситуации вокруг Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Комитет сената США по энергетике и природным ресурсам проведет закрытый брифинг по ситуации вокруг Венесуэлы, следует из расписания законодательного органа.
Подробностей о мероприятии не приводится. Оно запланировано на вечер вторника по времени Вашингтона.
Председатель комитета - республиканец Майк Ли.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американские власти заявили о намерении контролировать продажу нефти из латиноамериканского государства и самостоятельно распределять доходы от нее.
