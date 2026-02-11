Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти - 11.02.2026
Энергетика
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не получал информации о том, что Индия намерена прекратить закупки российской нефти, и подчеркнул, что слышал подобные заявления только от президента США Дональда Трампа. "Вы упомянули, что Дональд Трамп заявил о согласии Индии не закупать больше российскую нефть. Я больше ни от кого такого заявления не слышал, в том числе от премьер-министра (Индии Нарендры - ред.) Моди и от других индийских участников", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.
нефть, россия, индия, сша, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, госдума
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, Госдума
© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не получал информации о том, что Индия намерена прекратить закупки российской нефти, и подчеркнул, что слышал подобные заявления только от президента США Дональда Трампа.
"Вы упомянули, что Дональд Трамп заявил о согласии Индии не закупать больше российскую нефть. Я больше ни от кого такого заявления не слышал, в том числе от премьер-министра (Индии Нарендры - ред.) Моди и от других индийских участников", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Лавров прокомментировал решение США запретить сделки с нефтью Венесуэлы
ЭнергетикаНефтьРОССИЯИНДИЯСШАДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФГосдума
 
 
