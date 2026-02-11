https://1prime.ru/20260211/lavrov--867381027.html
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти - 11.02.2026, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не получал информации о том, что Индия намерена прекратить закупки российской нефти, и подчеркнул, что слышал подобные... | 11.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не получал информации о том, что Индия намерена прекратить закупки российской нефти, и подчеркнул, что слышал подобные заявления только от президента США Дональда Трампа. "Вы упомянули, что Дональд Трамп заявил о согласии Индии не закупать больше российскую нефть. Я больше ни от кого такого заявления не слышал, в том числе от премьер-министра (Индии Нарендры - ред.) Моди и от других индийских участников", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
Лавров не получал информации о намерении Индии прекратить закупки нефти