Лавров прокомментировал решение США запретить сделки с нефтью Венесуэлы

Лавров прокомментировал решение США запретить сделки с нефтью Венесуэлы - 11.02.2026, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал решение США запретить сделки с нефтью Венесуэлы

Решение США запретить России сделки с нефтью Венесуэлы является прямой дискриминацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 11.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Решение США запретить России сделки с нефтью Венесуэлы является прямой дискриминацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас США снимают барьеры на работу венесуэльской нефтяной отрасли, но прямым решением министра финансов запрещено России, Китаю и Ирану участвовать в каких-либо операциях, связанных с нефтедобычей и продажей нефти Венесуэле. Прямая дискриминация, несмотря на то, что у России, Китая и Ирана были инвестиции в венесуэльский энергетический нефтяной сектор", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.

