В России перезапустят два автомобильных завода

В России перезапустят два автомобильных завода

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Два автомобильных завода - Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области - планируется перезапустить в 2026 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В этом году планируем перезагрузить оставшиеся два завода – Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области", - сказал Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ. Он отметил, что в России возобновили производство практически все автомобильные площадки, брошенные зарубежными компаниями. Кроме того, за прошлый год их объемы выпуска увеличились на треть – до 368 тысяч автомобилей.

