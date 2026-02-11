Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России перезапустят два автомобильных завода - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/minpromtorg-867376165.html
В России перезапустят два автомобильных завода
В России перезапустят два автомобильных завода - 11.02.2026, ПРАЙМ
В России перезапустят два автомобильных завода
Два автомобильных завода - Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области - планируется перезапустить в 2026 году, сообщил глава... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T11:27+0300
2026-02-11T11:27+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
санкт-петербург
рф
нижегородская область
антон алиханов
toyota
volkswagen
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859648663_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_f84b3c3778095e669de7dba8897db6c9.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Два автомобильных завода - Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области - планируется перезапустить в 2026 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В этом году планируем перезагрузить оставшиеся два завода – Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области", - сказал Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ. Он отметил, что в России возобновили производство практически все автомобильные площадки, брошенные зарубежными компаниями. Кроме того, за прошлый год их объемы выпуска увеличились на треть – до 368 тысяч автомобилей.
https://1prime.ru/20260210/avto-867317895.html
санкт-петербург
рф
нижегородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859648663_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0b17f021f18e7fdceb7e3eb2a2b29b9a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, санкт-петербург, рф, нижегородская область, антон алиханов, toyota, volkswagen, минпромторг, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Нижегородская область, Антон Алиханов, Toyota, Volkswagen, Минпромторг, Авто
11:27 11.02.2026
 
В России перезапустят два автомобильных завода

Алиханов: в 2026 году планируется перезапустить два автомобильных завода

© РИА Новости . Сергей Березин | Перейти в медиабанкЦех сборки автомобилей
Цех сборки автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Цех сборки автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Березин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Два автомобильных завода - Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области - планируется перезапустить в 2026 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В этом году планируем перезагрузить оставшиеся два завода – Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области", - сказал Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ.
Он отметил, что в России возобновили производство практически все автомобильные площадки, брошенные зарубежными компаниями. Кроме того, за прошлый год их объемы выпуска увеличились на треть – до 368 тысяч автомобилей.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
"Переплатят миллион". Какой кредит выгоднее для покупки авто в 2026 году
Вчера, 02:02
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПромышленностьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФНижегородская областьАнтон АлихановToyotaVolkswagenМинпромторгАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала