Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК - 11.02.2026
Добыча нефти
Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК
Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК
Цены на нефть растут более чем на 2% в среду днем в преддверии выхода ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T15:10+0300
2026-02-11T15:10+0300
энергетика
нефть
торги
сша
опек
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут более чем на 2% в среду днем в преддверии выхода ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.56 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,08% относительно предыдущего закрытия - до 70,23 доллара за баррель, котировки превышают отметку в 70 долларов за баррель впервые с 30 января. При этом мартовские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 2,17% - до 65,35 доллара. Рынки ожидают выхода ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в среду, который может содержать дополнительные сведения по текущему состоянию мирового рынка нефти. Позднее в среду также будет опубликована официальная статистика минэнерго США по объему запасов в США. Аналитики ожидают, что за неделю по 6 февраля показатель сократился на 0,2 миллиона баррелей - до 420,1 миллиона баррелей. Ранее американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 февраля выросли на 13,4 миллиона баррелей.
сша
Новости
нефть, торги, сша, опек
Энергетика, Нефть, Торги, США, ОПЕК
15:10 11.02.2026
 
Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК

Нефть дорожает более чем на два процента в преддверии выхода доклада ОПЕК

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут более чем на 2% в среду днем в преддверии выхода ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.56 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,08% относительно предыдущего закрытия - до 70,23 доллара за баррель, котировки превышают отметку в 70 долларов за баррель впервые с 30 января.
При этом мартовские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 2,17% - до 65,35 доллара.
Рынки ожидают выхода ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в среду, который может содержать дополнительные сведения по текущему состоянию мирового рынка нефти.
Позднее в среду также будет опубликована официальная статистика минэнерго США по объему запасов в США. Аналитики ожидают, что за неделю по 6 февраля показатель сократился на 0,2 миллиона баррелей - до 420,1 миллиона баррелей.
Ранее американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 февраля выросли на 13,4 миллиона баррелей.
Заголовок открываемого материала