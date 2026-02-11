https://1prime.ru/20260211/neft--867383587.html

Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут более чем на 2% в среду днем в преддверии выхода ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.56 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,08% относительно предыдущего закрытия - до 70,23 доллара за баррель, котировки превышают отметку в 70 долларов за баррель впервые с 30 января. При этом мартовские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 2,17% - до 65,35 доллара. Рынки ожидают выхода ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в среду, который может содержать дополнительные сведения по текущему состоянию мирового рынка нефти. Позднее в среду также будет опубликована официальная статистика минэнерго США по объему запасов в США. Аналитики ожидают, что за неделю по 6 февраля показатель сократился на 0,2 миллиона баррелей - до 420,1 миллиона баррелей. Ранее американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 февраля выросли на 13,4 миллиона баррелей.

