https://1prime.ru/20260211/neft-867371304.html
Нефть дорожает на оценке запасов сырья в США
Нефть дорожает на оценке запасов сырья в США - 11.02.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на оценке запасов сырья в США
Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T07:43+0300
2026-02-11T07:43+0300
2026-02-11T07:43+0300
нефть
энергетика
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867371304.jpg?1770785002
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,76% относительно предыдущего закрытия, до 69,32 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,84%, до 64,5 доллара.
Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 февраля выросли на 13,4 миллиона баррелей.
Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. За неделю по 30 января показатель сократился на 3,5 миллиона баррелей.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша
Нефть, Энергетика, Рынок, США
Нефть дорожает на оценке запасов сырья в США
Нефть дорожает после выхода оценки запасов сырья в США
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,76% относительно предыдущего закрытия, до 69,32 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,84%, до 64,5 доллара.
Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 февраля выросли на 13,4 миллиона баррелей.
Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. За неделю по 30 января показатель сократился на 3,5 миллиона баррелей.