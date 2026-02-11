https://1prime.ru/20260211/neft-867371304.html

Нефть дорожает на оценке запасов сырья в США

Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.20 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,76% относительно предыдущего закрытия, до 69,32 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,84%, до 64,5 доллара. Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 февраля выросли на 13,4 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. За неделю по 30 января показатель сократился на 3,5 миллиона баррелей.

